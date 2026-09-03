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Петима българи на четвъртфиналите на World Tennis Tour Juniors в Бургас

  • 3 сеп 2026 | 08:40
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Петима българи на четвъртфиналите на World Tennis Tour Juniors в Бургас

Кристиан Стефанов, Димитър Топчийски и Мартин Бонев при юношите и Илина Илиева и Мелани Стоичкова при девойките се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнир от World Tennis Tour Juniors. Надпреварата от категория J60 се провежда на базата на ТК „Авеню" в Бургас.

Тенисистите бяха разпределени в осем групи по четирима състезатели при юношите и девойките, като победителите в групите се класираха за четвъртфиналите.

Юноши, ¼-финали:

Кристиан Стефанов – №1 Родион Четвериков (Украйна)

Димитър Топчийски – Ронан Дойл (Ирландия)

№6 Мартин Бонев – №2 Патрик Брийн (Ирландия)

№4 Матс Ютте (Нидерландия) – №8 Радован Кришко (Словакия)

Девойки, ¼-финали:

№4 Илина Илиева – №6 Романа Деканова (Словакия)

Мелани Стоичкова – Мария Азизян (Армения)

№1 Мари Грайнерт (Германия) – Анна Нерели (Италия)

№3 Мартина Чербо (Италия) – №8 Сорана Георге (Румъния)

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