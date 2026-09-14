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Мони Николов: Уверени сме в нашите възможности на Евроволей 2026

  • 14 сеп 2026 | 14:51
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Мони Николов: Уверени сме в нашите възможности на Евроволей 2026

Симеон Николов е само на 19 години, но вече втора поредна година е част от основния състав на националния отбор на България по волейбол за мъже, който е воден от Джанлоренцо Бленджини.

Високият 208 сантиметра разпределител е сред новото поколение феномени на волейбола у нас и в целия свят и един от най-популярните волейболисти в света.

През 2025 година Мони Николов бе избран за Волейболист №6 в света от Международната федерация по волейбол (FIVB), след като по-рано Симеон Николов и съотборниците му от националния отбор на България стигнаха до сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

На 9 септември стартира Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин, заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Xiaomi и Българската федерация по волейбол обединиха сили за Евроволей 2026. Брандът Xiaomi застава плътно зад Симеон Николов.

Още в първия ден България победи Северна Македония с 3:0 в “Арена София”.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

Два дни по-късно Мони Николов и съотборниците му сразиха и Португалия с 3:0.

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София
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В третата среща българските волейболисти дадоха всичко от себе си, но загубиха от Украйна с 1:3 след здрава битка.

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Днес възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини срещат Израел от 19:00 часа и при победа ще си осигурят класиране за 1/8-финалите на Евроволей 2026.

Мони Николов и съотборниците му срещат лидера в световната ранглиста Полша на 16 септември.

- Доволни ли сте в националния отбор на България от представянето си до момента на Евроволей 2026? Какво ви дава най-голяма увереност преди всеки двубой има ли нещо, което все още искате да подобрите?

- Уверени сме в нашите възможности. Тренирахме усърдно и се раздадохме на макс в тренировъчния процес. Всъщност подготовката преди големи форуми е най- важната част и там имаш времето да се съсредоточиш в детайлите. На самите мачове показваме какво сме свършили като работа тогава и затова съм уверен, че сме на правилния път. Подобренията трябва да са в главата и в подходът ни към мачовете.

- През 2025 г. ти и съотборниците ти станахте световни вицешампиони, а сега сте сред отборите, от които се очаква много и на европейското. Какво отличава вашето поколение от предишните – като подготовка, физика и психическа устойчивост? И какво трябва да подобрите, за да се превърнете в постоянен фактор в световния волейбол?

- Ние сме млади и уверени в себе си. Играем и се забавляваме, поне през по-голямата част от времето. Не мислим много за грешките, позитивни сме и страстта ни води. Липсва ни постоянство, но то ще дойде с повторенията и с каляването в битките.

- В решаващите моменти на големите мачове разликата често е не само в техниката, а в психиката. Как се подготвяш за тези моменти и имаш ли свой ритуал или начин да се концентрираш преди важен двубой?

- Задължително трябва да поспя преди всеки мач, сънят ме зарежда. Няма значение колко важен е мачът, аз успявам да се отпусна и поспя. Смятам, че това ми помага и ме подготвя за напрежението по време на волейболните срещи.

- Ти си част от поколение, за което технологиите са естествена част от ежедневието. Как използваш своя Xiaomi телефон около тренировките и мачовете – за анализ на играта, следене на представянето, комуникация с отбора или за да се откъснеш от напрежението и да се забавляваш?

– Фен съм на новите технологии и ги използвам основно за забавления. И със Xiaomi е така, предпочитам да се наслаждавам на екстрите.

- В професионалния спорт възстановяването е толкова важно, колкото и самата тренировка. Следиш ли със своя Xiaomi Watch S5 46mm тренировъчните си показатели, съня и възстановяването и има ли данни, които ти помагат да разбереш дали си физически готов за следващия мач?

- С нас работят страхотни специалисти- физиотерапевти, лекари, треньори и те ни дават достатъчно насоки как и какво трябва да правим, за да се възстановим качествено. Ако ви кажа честно , че свободното ни време е толкова малко, че даже нямам и много време да се поровя в хилядите екстри на часовника. Но пък дизайнът ми допада и ще се опитам да си следя поне съня.

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