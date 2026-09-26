Ян Цимерман се завръща в Монца на мястото на контузения Андрю Роуън

Германският разпределител отново ще облече екипа на Веро Волей Монца, за да замести американския си колега, който претърпя операция на десния палец. Очаква се Роуън да се завърне в игра в края на ноември.
Ян Цимерман се завръща във Веро Волей Монца. Опитният германски разпределител, който вече е играл за клуба от Брианца, ще замести Андрю Роуън, докато той се възстановява от контузия, получена с националния отбор на САЩ по време на континенталния шампионат на НОРСЕКА.
Роуън е със счупен палец на дясната ръка. Във вторник, 22 септември, той претърпя успешна операция в Съединените щати при доктор Марк Халикис за стабилизиране на фрактурата. Американецът ще премине нов преглед следващата седмица, след което ще пристигне в Италия, за да продължи възстановяването си. Прогнозите са той да бъде готов за игра в края на ноември.
Така Монца поверява диригентската палка на Цимерман за периода, в който американският състезател ще отсъства от терените.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google