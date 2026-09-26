Ян Цимерман се завръща в Монца на мястото на контузения Андрю Роуън

Германският разпределител отново ще облече екипа на Веро Волей Монца, за да замести американския си колега, който претърпя операция на десния палец. Очаква се Роуън да се завърне в игра в края на ноември.

Ян Цимерман се завръща във Веро Волей Монца. Опитният германски разпределител, който вече е играл за клуба от Брианца, ще замести Андрю Роуън, докато той се възстановява от контузия, получена с националния отбор на САЩ по време на континенталния шампионат на НОРСЕКА.

Роуън е със счупен палец на дясната ръка. Във вторник, 22 септември, той претърпя успешна операция в Съединените щати при доктор Марк Халикис за стабилизиране на фрактурата. Американецът ще премине нов преглед следващата седмица, след което ще пристигне в Италия, за да продължи възстановяването си. Прогнозите са той да бъде готов за игра в края на ноември.

Monza, torna Jan Zimmermann: sostituirà l’infortunato Andrew Rowan



Il palleggiatore tedesco torna al Vero Volley Monza per coprire l’assenza dello statunitense, operato al pollice destro. Il rientro di Rowan è previsto per la fine di novembre.#pallavolo #volley #sport… pic.twitter.com/GP6jNn5LnJ — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 26, 2026

Така Монца поверява диригентската палка на Цимерман за периода, в който американският състезател ще отсъства от терените.

volleyball.it

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google