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Ян Цимерман се завръща в Монца на мястото на контузения Андрю Роуън

  • 26 сеп 2026 | 19:18
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Германският разпределител отново ще облече екипа на Веро Волей Монца, за да замести американския си колега, който претърпя операция на десния палец. Очаква се Роуън да се завърне в игра в края на ноември.

Ян Цимерман се завръща във Веро Волей Монца. Опитният германски разпределител, който вече е играл за клуба от Брианца, ще замести Андрю Роуън, докато той се възстановява от контузия, получена с националния отбор на САЩ по време на континенталния шампионат на НОРСЕКА.

Роуън е със счупен палец на дясната ръка. Във вторник, 22 септември, той претърпя успешна операция в Съединените щати при доктор Марк Халикис за стабилизиране на фрактурата. Американецът ще премине нов преглед следващата седмица, след което ще пристигне в Италия, за да продължи възстановяването си. Прогнозите са той да бъде готов за игра в края на ноември.

Така Монца поверява диригентската палка на Цимерман за периода, в който американският състезател ще отсъства от терените.

volleyball.it

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