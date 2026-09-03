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ЦСКА се развихри след почивката и помете Локомотив (Пловдив) в Елитната група до 16 години

  • 3 сеп 2026 | 15:33
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ЦСКА постигна разгромна победа с 6:1 над Локомотив (Пловдив) в двубой от Елитната група до 16 години. „Червените“ допуснаха първи гол, но след това направиха пълен обрат и стигнаха до убедителния успех.

Още в началните минути ЦСКА бе близо до откриване на резултата. Футболист в червено се озова на добра позиция в наказателното поле, но ударът му срещна гредата. В 25-ата минута обаче Локомотив поведе. След неразбирателство между защитник и вратар на ЦСКА Гюрел Мехмедали се възползва от ситуацията и изпрати топката в мрежата. В края на първата част „смърфовете“ останаха с човек по-малко. Капитанът Благовест Найденов получи директен червен картон за нарушение на границата на наказателното поле. ЦСКА веднага увеличи натиска и в добавеното време на първата част стигна до изравняване. Румен Даскалов бе точен за 1:1.

Второто полувреме започна по отличен начин за домакините. Петър Цуков засече центриране от корнер и реализира за 2:1, осъществявайки пълния обрат. В 50-ата минута ЦСКА увеличи преднината си до 3:1 след точен удар с глава на Иван Бичовски. Само четири минути по-късно резултатът стана 4:1, а в 64-ата минута Георги Тодоров се разписа за 5:1 след добра индивидуална акция. Крайното 6:1 бе оформено в 67-ата минута отново от Иван Бичовски. Нападателят първоначално пропусна изпълнението си от дузпа, но бе точен при добавката.

Така ЦСКА записа впечатляващ обрат и разгроми Локомотив (Пловдив) с 6:1 при U16.

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