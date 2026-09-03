Бивш рефер от Премиър лийг обясни с какви игрички се е забавлявал на мачовете

Бившият рефер от Премиър лийг Майк Дийн разкри, че по време на мачове се е забавлявал с различни неща, като например да проверява колко дълго може да издържи, без да надуе свирката. В подкаста на Джейми Варди Having a Party той твърди, че веднъж е изкарал повече от 20 минути в мач от Висшата лига, без да свири нищо, а в друг случай е успял да не напусне централния кръг в продължение на около 15 минути.

Дийн, който е ръководил 553 двубоя в английския елит между 2000 и 2022 г., определи действията си като „забавление“, но те предизвикаха гняв сред феновете в социалните мрежи.

От казаното от него се подразбира, че и асистентите му са били “в играта”.

„Имаше едни игри, които си играехме за забавление. Казвахме си: „Добре, започваме сега, нали? Да видим колко дълго можем да изкараме, без да надуем свирката“ - сподели Дийн. - Правил съм го няколко пъти в Премиър лийг, разбира се, преди ВАР. Няколко пъти съм изкарвал по 20–25 минути, без да надуя свирката. Оставяш играта да продължи, оставяш я, оставяш я, оставяш я.”

„Правех и още нещо. Заставах в централния кръг и проверявах колко дълго мога да остана там, преди да се наложи да го напусна. Това беше просто моя шега. Момчетата на тъчлинията ми казваха: „Не можеш“. Аз казвах: „Ще опитам“. Просто тичах насам-натам, но се стараех да не излизам от него. Веднъж изкарах около 15 минути в една среща, без да напусна централния кръг.“

Дийн призна също в подкаста, че когато ходи да гледа мачове на Транмиър, не може да се въздържи да ругае съдиите.

„През цялото време“, каза той. „Мисля, че просто го правиш. Понякога дъщеря ми стои до мен и аз казвам: „По дяволите, това трябваше да е червен картон“. А тя просто ми казва: „Татко, остави го. Наслади се на мача“. Но аз не мога.

„Все още познавам някои от съдиите в Лига 1 и Лига 2. Ще се опитам да им помагам, за да се подобрят, ако мога, но ако съдията се е издънил, се е издънил и ще си го получи. Това е част от играта. Когато аз бях арбитър, те правеха абсолютно същото с мен, така че майната му. Всеки може да казва каквото си иска, в рамките на разумното.“

Дийн, който беше и видеоасистент-съдия през сезон 2022/23, а от 1995 до 2002 г. беше съдия във Футболната лига, беше критикуван от редица мениджъри по време на кариерата си, най-вече от Арсен Венгер. Французинът обвини Дийн, че „не е честен“ и че е „позор“ след равенството 1:1 между Уест Бромич и Арсенал през 2017 г.

Заради избухването си Венгер получи наказание от три мача, като призна, че „езикът и поведението му са били обидни и неприемливи“ и че е поставил под въпрос почтеността на Дийн.

По-късно Дийн призна, че Венгер е бил най-трудният мениджър, с когото се е сблъсквал, но каза, че извън мачовете двамата са се разбирали по-добре.

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