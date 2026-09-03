Карлош Кейрош се завръща начело на Гана

Карлош Кейрош отново ще води националния отбор на Гана, съобщиха от местната футболна федерация. Португалският специалист се завръща на поста два месеца, след като сам го напусна. Той каза, че се разделя с тима след Световното първенство през лятото, на което ганайците достигнаха до 1/16-финалите.

От федерацията не посочиха за какъв срок ще бъде ангажиментът на 73-годишния специалист, който пое кормилото в националния отбор само няколко седмици преди старта на световния шампионат. За Гана предстои участие в квалификациите за Купата на африканските нации, като прозорецът за тези мачове е между 21 септември и 6 октомври.

🚨 Carlos Queiroz reappointed to lead #BlackStars 👊🏾



✍🏾 @ghanafaofficial has reached an agreement with Queiroz for a new coaching mandate as Head Coach of the Black Stars, commencing with the upcoming international window.



🔗 more on: https://t.co/IpPjjkP1uG pic.twitter.com/xadpMQ8qcB — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) September 2, 2026

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