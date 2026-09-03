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  3. Карлош Кейрош се завръща начело на Гана

Карлош Кейрош се завръща начело на Гана

  • 3 сеп 2026 | 11:57
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Карлош Кейрош се завръща начело на Гана

Карлош Кейрош отново ще води националния отбор на Гана, съобщиха от местната футболна федерация. Португалският специалист се завръща на поста два месеца, след като сам го напусна. Той каза, че се разделя с тима след Световното първенство през лятото, на което ганайците достигнаха до 1/16-финалите.

От федерацията не посочиха за какъв срок ще бъде ангажиментът на 73-годишния специалист, който пое кормилото в националния отбор само няколко седмици преди старта на световния шампионат. За Гана предстои участие в квалификациите за Купата на африканските нации, като прозорецът за тези мачове е между 21 септември и 6 октомври.

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