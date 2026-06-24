Официално: Илиан Илиев ще играе в Първа лига на Турция

Втородивизионният турски Истанбулспор официално представи Илиан Илиев, който взе фланелката с №10. Доскорошният футболист на ЦСКА подписа договор с отбора, който през миналия сезон завърши на 11-о място в Първа лига.
Илиев прекара последните две години в Борисовата градина, където записа общо 60 мача. В тях той отбеляза 5 гола и направи 4 асистенции, а престоят му при "армейците" завърши със спечелването на Купата на България.
Илиан Илиев подписва в Турция
В кариерата си халфът е играл още за Черно море, Аполон (Лимасол), Кифисия и Академика (Коимбра). За националния отбор на България Илиан Илиев има 21 срещи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google