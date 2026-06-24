Официално: Илиан Илиев ще играе в Първа лига на Турция

Втородивизионният турски Истанбулспор официално представи Илиан Илиев, който взе фланелката с №10. Доскорошният футболист на ЦСКА подписа договор с отбора, който през миналия сезон завърши на 11-о място в Първа лига.

İstanbulspor ailesine hoş geldin 𝑰𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐𝒗 𝑰𝒍𝒊𝒆𝒗. 💛🖤 pic.twitter.com/bQg9b48B4y — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) June 24, 2026

Илиев прекара последните две години в Борисовата градина, където записа общо 60 мача. В тях той отбеляза 5 гола и направи 4 асистенции, а престоят му при "армейците" завърши със спечелването на Купата на България.

Илиан Илиев подписва в Турция

В кариерата си халфът е играл още за Черно море, Аполон (Лимасол), Кифисия и Академика (Коимбра). За националния отбор на България Илиан Илиев има 21 срещи.

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