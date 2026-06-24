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  3. Официално: Илиан Илиев ще играе в Първа лига на Турция

Официално: Илиан Илиев ще играе в Първа лига на Турция

  • 24 юни 2026 | 18:07
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Официално: Илиан Илиев ще играе в Първа лига на Турция

Втородивизионният турски Истанбулспор официално представи Илиан Илиев, който взе фланелката с №10. Доскорошният футболист на ЦСКА подписа договор с отбора, който през миналия сезон завърши на 11-о място в Първа лига.

Илиев прекара последните две години в Борисовата градина, където записа общо 60 мача. В тях той отбеляза 5 гола и направи 4 асистенции, а престоят му при "армейците" завърши със спечелването на Купата на България.

Илиан Илиев подписва в Турция
Илиан Илиев подписва в Турция

В кариерата си халфът е играл още за Черно мореАполон (Лимасол)Кифисия и Академика (Коимбра). За националния отбор на България Илиан Илиев има 21 срещи.

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