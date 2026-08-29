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Карлос Алкарас за възстановяването си от контузия: Продължи четири месеца, беше трудно

  • 29 авг 2026 | 11:19
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Карлос Алкарас за възстановяването си от контузия: Продължи четири месеца, беше трудно

Испанецът Карлос Алкарас, който е номер 3 в света, говори за възстановяването си от контузия преди US Open. На 20 август 23-годишният тенисист, който не участваше в игра от средата на април поради контузия на китката, обяви, че ще се състезава в Ню Йорк. В първия кръг ще се изправи срещу руснака Роман Сафиулин.

“Продължи четири месеца, четири и половина. Първият месец беше доста труден за мен, защото не можех да правя нищо с дясната си ръка. Беше много трудно. Но в същото време се наслаждавах на времето си – да бъда със семейството си, с приятелите си и да бъда у дома. Когато започнах да тренирам, не знаех дали ще бъда готов за Синсинати, Откритото първенство на САЩ или дали ще пропусна цялата американска част от сезона. Това бяха най-трудните мисли, с които трябваше да се справя. Но в крайна сметка сме тук“, каза Алкарас на пресконференция.

Откритото първенство на САЩ през 2026 г. ще се проведе от 30 август до 13 септември на твърдите кортове на Националния тенис център “Били Джийн Кинг“ в Ню Йорк.

Алкарас е настоящият шампион в надпреварата.

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