Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

Националът на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб Цволе. 24-годишния футболист, който в момента лекува травма в ахилеса, преминава в Цволе под наем от белгийския Ломел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в тима от Ередивизи, за който той игра и от януари 2024 до юни 2025 година.

Филип Кръстев: Проблемът в Левски е прекалената дълбочина в състава

За последно юношата на Славия бе част от турския Гьозтепе, където получи тежката травма, от която продължава да се възстановява. Кръстев премина в Ломел през лятото на 2020 година и оттогава постоянно е преотстъпван на други отбори - Славия, Троа, Камбуур, Левски, Лос Анджелис ФК, Цволе, Оксфорд Юнайтед и Гьозтепе.

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