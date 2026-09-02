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Селби и Тръмп искат промяна: Не може с два турнира да си номер 1

  • 2 сеп 2026 | 20:18
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Селби и Тръмп искат промяна: Не може с два турнира да си номер 1

Марк Селби подкрепи призива на Джъд Тръмп за промяна на ранглистата в снукъра, като определи настоящата система като „лудост“. След две години като номер едно в света Тръмп беше свален от върха от световния шампион за 2025 година Джао Синтонг по време на турнира в Ухан миналия месец.

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Сега Циклона оглавява класацията, но битката за първото място продължава, като Нийл Робъртсън, У Идзъ, Селби и Тръмп остават в надпреварата. Тръмп и Селби смятат, че настоящата система, базирана на спечелените наградни фондове, дава прекалено голямо предимство на състезателите, триумфирали на световното първенство и вече несъществуващия Мастърс на Саудитска Арабия. И двата турнира предлагаха по 500 000 паунда за победителя.

Двамата са на мнение, че при двугодишна ранглиста постоянството трябва да бъде възнаградено по-сериозно от единична голяма победа. Според тях решението е въвеждането на точкова система вместо такава, базирана на спечелените суми.

„Просто е ужасна“, заяви Тръмп пред Metro. „Системата не отразява реално представянето и с това по никакъв начин не омаловажавам постижението на Синтонг, защото той заслужава да бъде номер едно – спечели и други турнири. Но мисля, че в някакъв момент през следващата година или две трябва да преминат към точкова система.“

Селби заяви пред Metro:

„Трябва да бъде на точки. Не може да продължава да се основава на наградните фондове. Можеш да спечелиш световното първенство и турнира в Саудитска Арабия. Ако си играч от топ 16, това означава да спечелиш пет мача на световното, пет в Саудитска Арабия, след което да не спечелиш нито един друг двубой през целия сезон и пак да станеш номер едно. Спечелил си само десет мача.

В същото време в Тура ще има играчи, които вероятно са спечелили по 30 или 40 срещи, а ти ще бъдеш с 300 000 паунда пред тях. Това е лудост. Както каза Джъд, мисля, че всичко трябва да се основава на постоянството. Сега, когато турнирът в Саудитска Арабия вече го няма, на практика всеки, който спечели световното първенство, ще бъде на върха или много близо до него.“

Световното първенство без съмнение е най-голямото отличие в спорта и заслужава най-сериозната награда. Преминаването към точкова система обаче би означавало, че турнирът няма да оказва чак толкова голямо влияние върху ранглистата. Наградата за шампиона в „Крусибъл“ през този сезон беше увеличена на 625 000 паунда. Втората най-голяма награда сред ранкинг турнирите е тази на UK Championship, където победителят ще получи 312 500 паунда.

Тръмп и Селби твърдят, че по отношение на ранглистата първата награда не бива да има двойно по-голяма тежест от тази на най-близкия по стойност турнир.

„Може да се каже, че човекът е световен шампион и го заслужава. Но наистина ли е така?“, попита Селби. „Заслужава да спечели турнира, но е играл добре в продължение на две седмици и след това става номер едно в света. Това не може да бъде правилно. Класирането трябва да се основава на постоянството. Точно затова Джъд остана на върха в продължение на две години. Когато не печелеше турнирите, той или отпадаше на полуфинал, или достигаше до финала. Беше постоянен и затова заслужаваше да бъде там.“

Тръмп отбеляза, че победите на Джао на World Grand Prix, Players Championship и Tour Championship през миналия сезон го правят напълно достоен за първото място в света. Той обаче изрази съмнения относно кандидатурите на Робъртсън и У за върха.

„Трудно е да посочваш отделни играчи и нямам нищо против Нийл, но според мен той не беше достатъчно постоянен, за да бъде номер едно“, заяви Тръмп. „Мисля, че при У Идзъ е същото. Той спечели световното, но освен това триумфира само в още един турнир – International Championship. Според мен Синтонг беше най-постоянният и най-добър играч, вероятно заедно с Марк Селби, който спечели няколко големи турнира и игра добре. Затова смятам, че ситуацията е малко несправедлива.“

Робъртсън и У отпаднаха рано на British Open тази седмица, но Джао, Тръмп и Селби продължават участието си. Циклона се опитва да удържи преследвачите си на върха на ранглистата, докато двамата англичани се стремят да стопят изоставането си.

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