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  3. Дарън Морган и Ребека Кена триумфираха в София

Дарън Морган и Ребека Кена триумфираха в София

  • 16 сеп 2026 | 10:23
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Дарън Морган и Ребека Кена триумфираха в София

Още при първото провеждане на Европейското първенство на EBSA за супер ветерани в София изглеждаше неизбежно великият Дарън Морган да триумфира. Фактът, че той спечели титлата, играейки с взети назаем щеки през целия турнир, прави постижението му още по-впечатляващо.

На финала Дарън победи белгиеца Рене Хемелсут и стана европейски шампион при супер ветераните. За него това е общо 29-а европейска титла във всички различни подразделения.

Ребека Кена победи с 4:1 своята съперничка и приятелка Теса Дейвидсън във финала на Европейското първенство за жени също в София и спечели втората си европейска титла за последните три години. Дейвидсън остана достойна подгласничка.

Белгия ликува, след като Кевин Хансенс стана новият европейски шампион при ветераните. В решаващия фрейм той победи англичанина Уейн Браун и стигна до европейската титла.

Женският отбор на Англия отново триумфира, след като осъществи страхотен обрат срещу Франция. Англичанките изоставаха с два фрейма, но спечелиха следващите три поред и си осигуриха победата.

Френският отбор в състав Деу Ва и Офели Лавал се представи отлично и спечели първите два фрейма. Англия обаче намери своя ритъм в третия фрейм и взе два поредни, за да изпрати финала в решаващ фрейм.

Решителният фрейм премина под голямо напрежение, а в крайна сметка Англия завърши по-силно и спечели титлата. Мениджърът на турнира Матеуш Русин връчи отличията на всички призьорки, сред които Теса Дейвидсън и Ребека Кена. Бронзови медалистки станаха представителките на Република Ирландия Маргарет О’Дрискол и Мишел Шеруин, както и отборът на Белгия.

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