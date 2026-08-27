Исторически момент: китаец е номер 1 в снукъра

Китаецът Джао Синтонг разгроми Нийл Робъртсън с 5:1 и си гарантира, че ще стане вторият представител на своята страна, достигнал до първото място в световната ранглиста. Той постигна успеха пред възторжената родна публика на Откритото първенство на Ухан.

След края на турнира тази седмица Джао ще последва легендарния Динг Дзюнхуей, който на два пъти за кратко оглавяваше световната ранглиста между декември 2014 и февруари 2015 година. 29-годишният Джао си осигури безсмъртие в историята на снукъра през 2025 година, когато стана първият световен шампион от Китай. На финала той победи Марк Уилямс с 18:12 и триумфира в театър „Крусибъл“. Този успех положи основите на изкачването му до върха на ранглистата.

Двубоят представляваше директна битка за първото място в света, като победителят със сигурност щеше да оглави класацията. Настоящият №1 Джъд Тръмп загуби с 1:5 от Чан Бинюй по-рано днес. Това означава, че управлението на англичанина, започнало след турнира „Сиан Гран При“ през 2024 година, със сигурност ще приключи след финала в събота. В началото на седмицата петима състезатели имаха шанс да заемат първото място – Тръмп, Джао, Робъртсън, У Идзъ и Марк Селби. След като Джао остана единственият от тях в турнира, той ще се превърне в 13-тия №1 в историята на снукъра.

Джао спечели първите два фрейма тази вечер с брейкове от 106 и 91 точки. Робъртсън взе третия и намали изоставането си на 1:2. В оспорваната четвърта партия Джао направи решаващо разчистване на цветните топки и измъкна фрейма с последната черна, за да се оттегли на почивката с аванс от 3:1. След подновяването на играта китаецът стигна убедително до победата с брейкове от 113 и 54 точки. На полуфиналите той ще се изправи срещу Сяо Гуодун, знаейки, че независимо от крайния резултат ще завърши турнира на върха в световния снукър.

„Преди мача имах приблизителна представа за ситуацията около първото място в света. Много фенове ми го споменаха, а бях видял и някои от коментарите. Те казваха, че този двубой е битка за върха в световната ранглиста. Честно казано обаче, не мислех чак толкова много за това. Когато поведох с 2:0 срещу Нийл Робъртсън, все пак усетих известно вътрешно напрежение“, заяви шесткратният победител в ранкинг турнири. „В момента вероятно още не съм имал възможност напълно да осъзная случилото се и да му се насладя. Мисля, че след утрешния ден ще започна да го усещам по-силно. Да стана №1 в света определено беше една от детските ми мечти.

Дори сега, след като спечелих няколко ранкинг титли и станах по-уравновесен психически, чувствам, че първото място в света не е непременно крайната ми цел. За един професионален състезател обаче това със сигурност е изключително рядко и специално признание, затова съм безкрайно щастлив.“

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