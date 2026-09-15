Защо дори великите в снукъра започват да пропускат

Повече от 23 години след началото на професионалната си кариера Динг Дзюнхуей признава, че все още търси тайната на постоянната форма. Според него дори най-великите играчи понякога не успяват да контролират дребните детайли, които определят успеха на масата.

Динг е пионер в развитието на снукъра в Китай. Успехите му – 15 ранкинг титли, включително три от UK Championship – положиха основите за постиженията на Джао Синтонг, У Идзъ и много други негови сънародници. Динг ще навърши 40 години през следващата година, а през последните сезони успехите му са по-ограничени. Той е спечелил само една ранкинг титла от 2019 г. насам и в момента заема 15-ото място в света. През миналата седмица обаче показа признаци на завръщане към добрата си форма, достигайки до полуфиналите на English Open. Китайският състезател уверява, че продължава да работи усилено на тренировъчната маса в собствената си академия в Шефилд.

„Формата ми винаги се е променяла доста“, заяви Динг по време на обширна пресконференция на China Open през миналия месец. „През цялата ми кариера – откакто станах професионалист през 2003 г. до днес – винаги е имало възходи и спадове. Не съм като много други играчи, които могат постоянно да поддържат едно и също ниво. Може да играя добре през един сезон, не толкова добре през следващия, още по-слабо по-следващия, а след това изведнъж отново да заиграя силно.

След всички тези години все още не съм успял да овладея особено добре тези колебания във формата. Опитвам се обаче да тренирам всеки ден и чрез повече работа да подобрявам играта си. Когато преминаваш през труден период, много често не знаеш кога внезапно ще настъпи денят, в който всичко, което си искал да покажеш в мачовете, и всички удари, които си искал да изпълниш, най-после ще се получат в състезателна обстановка.

Аз също не знам кога ще се случи това. Просто съм свел глава, тренирам и търся елементите, които мога да подобря. При най-добрите играчи дори еДинг процент повече постоянство очевидно означава, че си по-силен отпреди.

Можеш да се подготвяш шест месеца или една година, а след това да се изправиш срещу някого, който излезе и направи пет брейка от 70, 80 или 100 точки. Как можеш да обясниш това? Не мога да кажа, че цялото време, което съм отделил за подготовка през тези шест месеца, е било напълно безполезно. Просто не знам кога ще успея да покажа всичко и да накарам нещата да се получат.“

Динг смята, че промените във формата често се дължат на технически недостатъци, а не на увереността или психическата нагласа. Като пример той посочи седемкратния световен шампион Стивън Хендри.

„Според мен той се отказа прекалено рано“, каза Динг. „Към края на кариерата му обаче голяма част от проблемите в неговата игра всъщност може да са били свързани с техниката. Вероятно е разбирал какво се случва, но не е можел да го контролира. Не е можел да контролира тялото си. Така че причината не е била, че психиката му се е влошила към края на кариерата. Не е било защото си е мислел: „Някога бях Краля на снукъра, не мога да пропусна топка, не мога да загубя.“

Той все още е бил способен да го прави. Не е било така, че вече не умее, а че тялото му не му е позволявало. Това е повлияло върху успеваемостта му при вкарването на топките и върху постоянството на представянето му в рамките на целия мач. Накарало е много хора да мислят, че психическата му нагласа се е променила, но в действителност не е било така.

Това са неща, които се случват на играчите край масата. Много често можем да разберем защо даден състезател пропуска определен удар, защо бялата топка не завършва там, където е искал, защо избира конкретен сейфти удар или защо при две възможни за вкарване топки предпочита едната пред другата. Понякога тези решения не са непременно свързани с психиката.

Ще дам прост пример. Когато си близо до смъртта, със сигурност ще се хванеш за най-достъпното въже. Нямаш време да седиш и да обмисляш всички възможности. Затова, когато разполагат с избор между една, две или три топки, някои играчи могат да предпочетат сравнително по-сигурния вариант. Но пътят оттам нататък невинаги е толкова лесен. Ето защо с развитието на брейка може да изглежда, че състезателят изведнъж е започнал да пропуска топки.

Всеки се изнервя по време на мачовете, но не е задължително да не можеш да вкараш дадена топка именно защото си притеснен. Когато гледате снукър, може би го възприемате от сравнително проста гледна точка – дали ударът е успешен, или не. За нас понякога зад случващото се наистина стоят конкретни причини, свързани с техниката на играча. Някои технически проблеми могат да бъдат решени или контролирани по-лесно от други.“

Динг посочи Джао и У – първите двама китайски състезатели, спечелили Световното първенство – като примери за играчи с лесно повторяема техника, която им позволява да запазват атакуващите си инстинкти под напрежение.

„Много играчи притежават всестранни качества. Не можеш да стигнеш особено далеч, ако разчиташ само на едно конкретно умение“, заяви той. „Някои състезатели могат да бъдат изключително силни в определени компоненти. Джао Синтонг, У Идзъ и Джъд Тръмп например често демонстрират много точни дълги удари и плавно, стилно водене на щеката.

Може би не виждате Марк Селби да играе по този начин толкова често. Представата на хората за него вероятно е, че се съсредоточава главно върху сейфти играта и постепенно търси своите възможности. Когато се намира в добра форма обаче, той всъщност може да играе по-позитивно и атакуващо. Когато не е в толкова добро състояние, използва повече тактически удари, за да промени ритъма на мача и да наруши този на съперника.

Някои играчи просто следват обичайната си рутина, защото всичките им движения са постоянни. Те могат да направят техниката си напълно повторяема и да поддържат много висока успеваемост при последвалите удари. Именно това виждаме при състезатели като Джао и У.“

Динг приветства и завръщането на China Open в календара – турнирът, който го изстреля към славата през 2005 г., когато победи Хендри във финала.

„Още от самото начало China Open играе роля за развитието на китайската снукър публика и за цялостното повишаване на състезателното ниво в страната. В първите години именно благодарение на подобен турнир все повече почитатели започнаха да разбират снукъра.

Играчите винаги са различни, но престижът и значението на турнира са останали непроменени. Понякога хората започват да разбират даден спорт благодарение на определено състезание или на постиженията на конкретен играч в него. Затова смятам, че това е чудесно продължение на тази история. А пренасянето на тази традиция в Тайюан чрез China Open е нещо, което би трябвало да зарадва всички почитатели.“

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