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Капитана се завърна в топ 16

  • 15 сеп 2026 | 16:54
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Капитана се завърна в топ 16

Али Картър се завърна сред елитните 16 в световната ранглиста, след като спечели English Open. В неделния финал Картър победи Марк Уилямс с 9:6 и завоюва седмата ранкинг титла в кариерата си и първа от 26 месеца насам. Капитана спечели 100 000 паунда и се изкачи с девет позиции – от 25-о до 16-о място. Уилямс получи 45 000 паунда като финалист и се придвижи с една позиция нагоре до осмото място. Бързо прогресиращият Лиъм Дейвис достигна до първия си четвъртфинал в ранкинг турнир и се изкачи с четири места до 82-рото. Джао Синтoнг остава номер едно в света с аванс от 156 000 паунда пред втория Джъд Тръмп.

В едногодишната ранглиста Картър скочи от 25-о до четвърто място и вече се намира в отлична позиция да се класира за трите турнира от Players Series. Уилямс се изкачи от 31-во до осмо място. Шон Мърфи достигна до полуфиналите и се придвижи от 14-а до десета позиция, а другият загубил полуфиналист Дин Дзюнхуей направи скок от 91-во до 30-о място. Както обикновено, тази класация ще определи участниците в трите турнира от Players Series през 2027 г. Водещите 32-ма ще се класират за World Grand Prix в Хонконг, след това първите 16 ще участват в Players Championship в Телфорд, а само най-добрите 12 ще достигнат до Tour Championship в Манчестър.

Картър започна по идеален начин сезона в класацията на Home Nations Series за 2026/27 г. Той води със 100 000 паунда пред Уилямс, който има 45 000. Както обикновено, състезателят, спечелил най-много пари след края на серията от четири турнира, ще получи допълнителен бонус от 150 000 паунда.

Остават четири турнира, които ще бъдат зачетени в надпреварата за класиране на Мастърс. Водещите 16 след края на UK Championship ще си осигурят място в „Александра Палас“ през януари. Картър вече е на път да се класира, след като се изкачи до 15-о място и има аванс от 40 200 паунда пред заемащия 16-ата позиция Чан Биню. Само на 4000 паунда зад Чан, на 17-о място, се намира Джоу Юелонг.

Състезателят от Есекс Картър е на път да се класира директно и за заключителните етапи на UK Championship в Йорк, тъй като заема 15-о място и в тази надпревара. Освен това той си осигури участие в Champion of Champions през ноември.

Джао Синтонг е направил най-много сенчъри брейкове от началото на сезона – 24, следван от Чан Биню с 20.

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