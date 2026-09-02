Сашо Станков: В Гърция бяха шокирани и ме скъсаха от майтапи заради ОФИ

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Александър Станков разкри за интересни разговори, които е имал с хора от Гърция около мачовете между ЦСКА и ОФИ Крит, в които армейците бяха победени с 0:5 общ резултат.

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"В момента съм в Гърция и понеже говоря и гръцки, пребивавам тук доста време. Преди мача местните ми казваха: "С този селски отбор няма да имате проблеми. Те имат бюджет от пет-шест милиона евро. Трябва да ги биете с разлика". И после като се развиха така негативно нещата, бяха шокирани и ме скъсаха от майтапи. Споделиха, че си личи, че ЦСКА е богат състав, но не играе като отбор", разказа Сашо Станков.

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"Тема Спорт" твърди, че подобна теза са изказали и мениджърите на двама халфове на ОФИ Крит по време на реванша на "Васил Левски". Те отчели, че футболистите на ЦСКА превъзхождат гръцкия тим като индивидуална класа, но значително отстъпват като организация и дисциплина на терена.

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