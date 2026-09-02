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Исак Соле пред раздяла с ЦСКА

  • 2 сеп 2026 | 09:04
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Халфът на ЦСКА Исак Соле се разбунтува и иска да си ходи. Той не е доволен от факта, че е твърда резерва, а преди да подпише договора си с "червените", е получил уверение, че ще играе редовно от първата минута.

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Ръководството на "армейците" няма нищо против да се раздели с национала на ЦАР, твърди "Мач Телеграф". Това обаче няма да стане без клубът първо да се опита да продаде Соле, защото евентуално разтрогване по взаимно съгласие ще ощети солидно ЦСКА финансово.

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