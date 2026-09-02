Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за пистата в Мадрид

Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за изцяло новата градска писта в Мадрид, която ще приеме Гран При на Испания във Формула 1 в края на следващата седмица.

Състезателите от Формула 3 вече имаха възможността да изпробват „Мадринг“, където ще завърши техния сезон с двоен уикенд, по време на двудневен, който се проведе на 24 и 25 август. След него пилоти като Уго Угочукву, Фреди Слейтър и Туука Тапонен се изказаха много позитивно за мадридската писта.

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„Честно, каква страхотна писта. Може би е любимата ми в календара. Тя е старомодна, има характер, много е приятна за каране, множество малки неравности, които трябва да минеш правилно, трябва да си много отдаден в бързите завои и е една от най-приятните през сезона. Така че много ми харесва“, заяви лидерът в генералното класиране Слейтър.

„Невероятна писта е. Точно завършихме сутрешната сесия от втория ден, в която се фокусирахме върху квалификационните симулации и усещането е много приятно, когато направиш обиколката както трябва. Определено ще се наслаждавам и съм сигурен, че ще бъде страхотен уикенд“, кат най-близкият преследвач на Слейтър, Угочукву, който беше най-бърз по време на тестовете миналата седмица.

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„Много е трудна, същи и физическа. В дългите серии не е лесно. Бих казал, че е една от най-трудните писти, на която някога съм карал, но също така е забавна и плавна, когато влезеш в ритъм“, коментира младежкият пилот на Ферари Тапонен.

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Снимки: Gettyimages