Още нови попълнения в Ботев Враца

Ботев Враца продължава да гради състава си за новия сезон 2026/2027 с привличането на Лазар Петров, обявиха от баскетболния клуб в профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Лазар Петров е висок 189 см и играе на позиция гард. Баскетболният му път започва още в ранна възраст и 12 години е бил част от школата на БК БУБА.

Зад гърба си младият гард има повиквателни за националните гарнитури на България до 14 и до 16 години, както и участие на Европейско първенство (дивизия Б) в Скопие.

Ботев Враца привлече Кристиян Василев

Добре дошъл в отбора! Пожелаваме ти здраве, късмет и един силен сезон с екипа на Ботев", написаха от врачанския клуб, представяйки новото си попълнение.

От Ботев вече съобщиха и за привличането на Кристиян Василев и Руслан Богомиров.

Снимка: БК БОТЕВ 2012/Facebook

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