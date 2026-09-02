Ботев Враца привлече Кристиян Василев

Отборът на Ботев Враца привлече Кристиян Василев.

"Представяме ви едно младо и амбициозно попълнение в състава на Ботев за новия сезон!

Кристиян Василев е висок 201 см и играе на позиция крило. През сезон 2025/2026 трупа опит отвъд Океана, където защитава цветовете на University of Mobile, Alabama.

В България Кристиян има зад гърба си четири шампионски титли при подрастващите с БК Балкан, а развитието му преминава и през различните възрастови формации на младежкия национален отбор на България.

През това лято той бе част и от състава на националния отбор на България до 20 години (дивизия Б), който участва на Европейското първенство в Братислава, Словакия.

С ръст, натрупан международен опит и сериозна баскетболна подготовка Кристиян се присъединява към Ботев 2012, готов за следващото предизвикателство в своето развитие.

Добре дошъл в отбора, Кристиян! Пожелаваме ти здраве, силен сезон и много победи със зелено-белия екип!", представиха от клуба в социалните мрежи новия си състезател.

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