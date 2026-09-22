Никола Батум обяви оттеглянето си от баскетбола

Никола Батум обяви оттеглянето си от баскетбола след 1205 мача в рамките на 18 сезона с четири отбора от НБА. 37-годишният французин има средно по 9,6 точки, 4,7 борби и 3,0 асистенции с Портланд Трейл Блейзърс (2008-2015), Шарлът Хорнетс (2015-2020), Лос Анджелис Клипърс (2020-2023, 2024-2026) и Филаделфия 76ърс (2023-2024).

Батум разпространи видео в социалните мрежи, за да обясни решението си.

„След 21 години е време да се прибера у дома. Минаха 25 години, откакто си тръгнах, 20 години като професионалист. Това е много. 18 години в НБА, 15 с френския национален отбор“, заяви той.

Батум помогна на Франция да спечели сребърни олимпийски медали в Токио (2020) и Париж (2024), както и бронзови медали на Световното първенство през 2014 и 2019 година.

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