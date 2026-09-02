Кръщават един от най-разпознаваемите завои в света на Алекс Занарди

Един от най-разпознаваемите завои изобщо в света на моторните спортове, „Тирбушона“ на „Лагуна Сека“, ще бъде кръстен на покойния Алекс Занарди, който почина по-рано тази година.

Чип Ганаси Рейсинг и Алекс Палоу ще почетат Алекс Занарди на "Лагуна Сека"

Именно на „Тирбушона“ през 1996 година Занарди направи едно от най-великите изпреварвания в историята. Тогава, в последната обиколка на състезанието от сериите Индикар, той атакува от много далечна дистанция и с късно спиране Брайън Херта в битката за победата, която стана притежание именно на Занарди.

Поради тази причина собствениците на „Лагуна Сека“ са взели решението да преименуват завоя, който вече ще носи името „Тирбушона Занарди“. Церемонията ще се състои този петък преди началото на сесиите на пистата от програмата на уикенда за Гран При на Монтерей, с който ще завърши сезонът в Индикар.

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