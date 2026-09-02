Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Защиникът Кристиан Макун ще остане в Левски, въпреки спекулациите за негово напускане през лятото. Във Венецуела съобщиха, че бранителят е отхвърлил предложение от Арис (Солун), за да играе в основната фаза на Лига Европа със "сините".

Christian Makoun estaría en la órbita del Aris Thessaloniki, que podría pagar hasta 3,5 millones de euros por el defensor del Levski. Esto pese a que hace un par de semanas el jugador habría desestimado la oferta griega para priorizar su continuidad en el Levski, que disputará la… pic.twitter.com/dubSsTBdDQ — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) September 1, 2026

Според информацията гръцкият клуб е бил готов да плати около 3.5 млн. евро за правата на Макун. Арис не успя да се класира за евротурнирите, след като завърши на 5-о място през миналия сезон в гръцката Супер Лига.

26-годишният футболист пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през лятото на 2024 г. и оттогава изигра общо 69 мача за столичани. В тях той реализира 4 гола и направи 5 асистенции.

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