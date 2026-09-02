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Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
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Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Защиникът Кристиан Макун ще остане в Левски, въпреки спекулациите за негово напускане през лятото. Във Венецуела съобщиха, че бранителят е отхвърлил предложение от Арис (Солун), за да играе в основната фаза на Лига Европа със "сините".

Според информацията гръцкият клуб е бил готов да плати около 3.5 млн. евро за правата на Макун. Арис не успя да се класира за евротурнирите, след като завърши на 5-о място през миналия сезон в гръцката Супер Лига.

26-годишният футболист пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през лятото на 2024 г. и оттогава изигра общо 69 мача за столичани. В тях той реализира 4 гола и направи 5 асистенции.

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