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Какво беше различното в затрудненията на Хорхе Мартин в Гран При на Арагон?

  • 1 сеп 2026 | 19:08
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Неубедителното представяне на Хорхе Мартин в Гран При на Арагон се дължи на спецификата на пистата, а не е индикация за по-широк проблем с неговата Априлия.

Шампионът в MotoGP за 2024 така и не изглеждаше като претендент за челните места на „Моторлaнд Aragon“, като в квалификацията остана на половин секунда от полпозишъна, а в състезанието завърши пети, далеч зад пилотите на подиума. Това беше значителен спад в представянето му спрямо в предходния кръг на „Силвърстоун“ само три седмици по-рано, където той спечели полпозишъна, спринта и зае второ място в основната надпревара.

Макар част от това да може да се обясни с предимството на Дукати пред Априлия в Арагон, подиумът на Марко Бедзеки от другата страна на гаража показа, че моторът RS-GP е имал повече потенциал. За Мартин това не беше повторение на проблемите му от началото на сезона. Вместо това, той се бореше с липса на сцепление през целия уикенд – проблем, който изглежда не засегна другите мотори на Априлия в същата степен.

„Не усещах много сцепление. Може би трябва да тренирам повече на равни писти, защото усещам, че постоянно губя контрол и не се наслаждавам на мотора, но това е част от пътя.

„Като цяло сцеплението беше моят лимит през целия уикенд. Опитвах много неща със сцеплението и към края на състезанието се почувствах малко по-добре. Успях да настигна малко Алекс [Маркес]“, обясни Мартинатора.

Мартин преживя няколко трудни уикенда през първата половина на сезона, привидно без обяснение, като формата му варираше силно от състезание на състезание. Едва когато се върна към по-стари настройки на „Силвърстоун“ – същите, които му донесоха двойна победа в Льо Ман – той успя да преоткрие „усещането“, което липсваше на мотора му.

Той запази същата посока на настройките и за Арагон и макар представянето да липсваше, той все още се чувстваше комфортно на мотора. Ето защо лидерът в шампионата не вижда причина за паника.

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„Чувствам се уверен. Чувствам се добре с предницата. Проблемът е, че [сцеплението] намалява. Започвам да губя сцепление. Така че мисля, че моторът работи наистина добре. Просто трябва да се подобря в карането, когато сцеплението е все по-ниско“, подчерта испанецът.

Той добави: „Усещането е налице, не е като може би в Бърно или на „Заксенринг“, където нямах усещане. Усещам какво се случва, но не усещам скоростта. Чувствам, че се пързалям навсякъде и не мога да натрупам скорост.

„Щастлив съм, че усещам мотора, това е наистина супер важно. Така че, когато сцеплението е налице, или на писти, където имаме сцепление, това няма да е проблем.“

Хорхе Мартин обяви, че не се плаши от Марк Маркес
Хорхе Мартин обяви, че не се плаши от Марк Маркес

Мартин стартира добре в неделя и за кратко се изкачи до второ място зад съотборника си Бедзеки, но след това се смъкна до петата позиция, след като крайният победител Марк Маркес го изпревари в 15-ия завой на първата обиколка. С двойната победа на Маркес в Арагон, преднината на Мартин в шампионата беше намалена от 31 на 19 точки, като остават още девет кръга до края на сезона. 28-годишният пилот не гледа на уикенда в Арагон като на нещо повече от упражнение за ограничаване на щетите, описвайки пистата като най-лошата за него през сезона.

„Мисля, че проблемът е по-скоро в тази конкретна писта, на която се затруднявам. Наистина исках уикендът да приключи и взех две класирания в топ 5. В един наистина лош уикенд, почти най-лошият за сезона по отношение на скоростта, успях да спечеля няколко точки.

„Предпочитам това пред поемането на рискове и катастрофа, така че мисля, че това е, което трябва да правя в момента. Може би в следващите състезания ще трябва да поемам повече рискове, но не и в това“, обясни пилотът на Априлия.

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Снимки: Gettyimages

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