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Нефтохимик и Локо II (Пловдив) няма да играят

  • 2 сеп 2026 | 13:04
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Нефтохимик и Локо II (Пловдив) няма да играят

Нефтохимик (Бургас) и Локомотив II (Пловдив) няма да играят в събота, 5 септември, както е по програма. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Отложена е, защото не се намери терен за провеждането й. Стадион „Лазур“ в Бургас е зает за снимки на филм за Христо Стоичков. Не е вариант и промяна на домакинството между двата отбора, защото първия тим на Локомотив (Пловдив) приема в неделя Черно море (Варна) в мач от осмия кръг на Efbet Лига.

Предстои да се определи новата дата за двубоя между Нефтохимик (Бургас) и Локомотив II (Пловдив).

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