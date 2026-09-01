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Нефтохимик се раздели с треньора си

  • 1 сеп 2026 | 07:23
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Нефтохимик се раздели с треньора си

Димчо Ненов няма да бъде старши треньор на Нефтохимик (Бургас), но ще остане на работа в клуба, информира сайта на „шейховете“.

Взехме трудното решение след колебливото начало на сезона. След четири изиграни кръга отборът има само една победа и 4 точки на сметката си. Изказваме своите благодарности за отдадеността и професионализма, с които той и неговият екип изпълняваха своите задължения във важен период за първия отбор!

Новият треньор на Нефтохимик да бъде обявен в следващите дни, пише още в съобщението.

Снимка: neftochimic.com

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