Бургаска легенда пое Нефтохимик

Тодор Киселичков се завръща на начело на Нефтохимик, заменяйки Димчо Ненов. За последно бившият халф на "шейховете" работеше в Ботев (Пловдив) като помощник, откъдето си тръгна в края на месец февруари. Бургаският отбор има една победа и едно равенство в първите четири кръга на Югоизточна Трета лига и заема 13-о място.

Преди началото на сезона един от спонсорите на клуба – бизнесменът Иван Сивев заяви, че целта е влизане във Втора лига. Първият мач на новия треньор ще бъде в събота, 5 септември, срещу дублиращия тим на Локомотив (Пловдив). Мачът ще се играе на стадиона в град Българово, тъй като стадион "Лазур" е зает със снимките на филма за носителя на "Златната топка" Христо Стоичков.

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