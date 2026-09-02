Наказаният тежко Паредес намекна, че също ще спира с националния отбор на Аржентина

Полузащитникът Леандро Паредес заяви, че ще му бъде трудно да продължи да играе за Аржентина, след като получи десет мача наказание за участието си в сбиване след загубата от Испания на финала на Мондиал 2026. 32-годишният футболист също така каза, че оттеглянето на звездата Лионел Меси от националния отбор е друга причина, поради която той ще трябва да обмисли бъдещето си в тима.

Аржентинецът получи наказанието през август, седмици след като се случиха инцидентите след последния съдийски сигнал на финала, когато той блъсна испанския халф Гави на земята, докато резервите на шампионите се втурнаха на терена, за да празнуват. Паредес е изправен пред три обвинения, докато съотборникът му Науел Молина - пред две. И двамата играчи бяха глобени с по 90 000 долара.

Lo que la 📺 no mostró: la brutal pelea de Paredes y Gavi tras la final del partido 🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/T6xeCFWMyp — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 20, 2026

„Ще ми бъде трудно да остана в националния отбор“, каза Паредес пред аржентинските медии.

„Заради наказанието, както и заради решението на Лео . . . Ще бъде трудно всичко да продължи както преди. Все още не съм го обсъждал с треньора Лионел Скалони, но ще поговорим и ще видим какво решение ще взема“, добави той, цитиран от БТА.

Паредес каза още, че отсъствието на Меси от националния отбор ще бъде силно усетено: “

„Наследството на Лео ще живее вечно заради това, което той постигна, заради това, че никога не се отказа и заради това, че показа, че мечтите се печелят трудно, преследват се и накрая се сбъдват . . . В последните дни на Световното първенство говорихме за това, че финалът със сигурност ще бъде последният му мач, но въпреки това не бяхме подготвени заради това, което той означава за нас“, завърши националът.

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