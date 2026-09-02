Още един важен играч напусна Марсилия

Съперникът на Левски в Лига Европа Марсилия се раздели с още един важен играч в лицето на Куинтен Тимбер, след като той премина в Кристъл Палас.. Братът-близнак на Юриен Тимбер от Арсенал подписа петгодишен договор с „орлите“.
Според информациите Палас е постигнал споразумение с френския клуб за сума от около 20 милиона евро.
Тимбер се присъедини към Марсилия от Фейенорд едва през миналата зима срещу 4,5 милиона евро и оттогава записа 17 мача с бяло-синята фланелка.
Футболистът, който има 13 мача за националния отбор на Нидерландия, беше част от състава на Роналд Куман за Световното първенство това лято и игра в два мача за страната си.
“С огромния си опит на най-високо клубно и национално ниво, Куинтен е играч, чиито лидерски качества, упоритост и способности сме уверени, че ще процъфтяват във Висшата лига“, заяви председателят на Палас Стив Париш.
Тимбер може да направи своя дебют още този уикенд срещу Фулъм.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google