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РБ Лайпциг започна ударно и в Бундеслигата, Нкунку веднага се прояви

  • 29 авг 2026 | 19:05
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РБ Лайпциг започна ударно и в Бундеслигата, Нкунку веднага се прояви

РБ Лайпциг започна ударно сезона в Бундеслигата с убедителна победа у дома с 3:0 над Борусия (Мьонхенгладбах) в първия кръг от сезона. Попаденията за “червените бикове” реализираха Ридле Баку (25'), Антонио Нуса (49') и бившият играч на “жребчетата” Роко Райц (66').

Това е и нова категорична победа за Лайпциг при новия аржентински треньор Мартин Демикелис, който дебютира с разгромна победа с 6:0 като гост над Айнтрахт (Трир) в първия кръг за Купата на Германия. Завърналият се в клуба Кристофър Нкунку, който дойде под наем от Милан, пък влезе през втората част и веднага се отчете с асистенция за третото попадение.

Първото сериозно положение в мача бе за Гладбах в 25-ата минута, когато удар на Уго Болин срещна страничната греда на Маартен Вандервоорд и се разходи по голлинията, но в крайна сметка не влезе. Само минута по-късно РБ Лайпциг излезе напред. Десният бек Ридле Баку се включи в атака и размени двойно подаване с младия френски нападател Тидиам Гомис, за да се озове очи в очи със стража на гостите Мориц Николас и да не му остави шансове - 1:0 за домакините.

“Червените бикове” на практика си решиха двубоя в началото на втората част. В 49-ата минута звездата на Лайпциг Антонио Нуса напредна и с красив удар от наказателното поле удвои аванса на домакините - 2:0. След това тонусът на гостите рязко спадна, а в 66-ата минута тимът на Демикелис реализира трето попадение. Влезлият само две минути по-рано Кристофър Нкунку изведе новото попълнения именно от Гладбах Роко Райц, който вкара във вратата на Николас за 3:0. Халфът показа уважение и не се зарадва бурно срещу бившия си отбор.

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Снимки: Imago

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