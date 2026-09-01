Словакия стана втория домакин на ЕвроВолей 2028 за жени

Словакия ще бъде една от четирите държави, които ще си поделят домакинството на ЕвроВолей за жени през 2028-а година. Амбициозният проект се основава на успешното провеждане на изданието от 2019-а в Братислава и предвижда груповата фаза да се състои в един интегриран комплекс – Олимпийския център "Екс-Байоник Сфиър" в Шаморин, където ще бъде изградена нова зала.

Девет години по-късно Словакия отново ще посрещне волейболния елит на Европа. Президентът на Словашката волейболна федерация (SVF) Марек Ройко вижда потвърждението на кандидатурата от Борда на директорите на CEV като резултат от постепенната стабилизация и развитие на словашкия волейбол през последните години.

"Словашката волейболна федерация се гордее, че след изданието от 2019-а успяхме да подготвим кандидатура за шампионата през 2028 година на най-високо ниво и да отговорим на взискателните изисквания за домакинство на такова голямо международно събитие в олимпийски спорт. От 2021-а насам успяхме да стабилизираме и насочим словашкия волейбол към ниво, на което отново можем да си представим да посрещнем европейския волейболен елит“, заяви Ройко.

Според него ЕвроВолей 2028 за жени, заедно с домакинството на ЕвроВолей до 16 години за девойки през 2027-а, е част от най-голямата инвестиция в историята на словашкия волейбол. Целта надхвърля развитието на спортната инфраструктура и самия волейбол, като се стреми да популяризира Словакия както в страната, така и в чужбина. Ройко също така вижда планираната концепция на съоръжението като един от уникалните аспекти на словашката кандидатура.

"Подготвяме проекта така, че първенството да може да бъде организирано на едно интегрирано място – Олимпийския център "Екс-Байоник Сфиър", в новата олимпийска зала. Разглеждаме цялата концепция като комбинация от нашата философия за подкрепа на модерна, висококачествена инфраструктура с най-важните събития в олимпийските отборни спортове, от които волейболът е ключова част“, каза още президентът на словашката федерация.

По думите на Ройко домакинството на европейското първенство ще има въздействие далеч извън самия волейбол. Чрез събитието от федерацията целят да популяризират спорта, да го направят достъпен за всички възрастови групи и да допринесе за неговия растеж и развитие във всички региони на Словакия.

"Популяризирането на волейбола и разширяването му във всички възрастови групи и региони на Словакия е ключов път към повишаване на качеството на спорта и неговия авторитет в нашето общество. Убедени сме, че събитие от такъв мащаб ще демонстрира въздействието, което волейболът може да има в много различни области на социалния живот“, добави Ройко.

Испания и Лас Палмас с историческо домакинство на ЕвроВолей 2028 за жени

Заедно с Испания, Словакия е втория потвърден домакин на груповата фаза на шампионата.

Президентът на CEV Роко Сикирич също сподели мислите си за кандидатурата на Словакия и нейното значение за европейския волейбол по време на пресконференцията, проведена в Олимпийския музей в Братислава.

"Бих искал да благодаря на Словашката волейболна федерация, Словашкия олимпийски и спортен комитет и словашкото правителство за подкрепата им за провеждането на ЕвроВолей 2028 за жени. ЕвроВолей е атрактивно спортно и търговско събитие и след успеха на изданието през 2026-а искаме да надградим този импулс през 2028-а година. Словакия има ясна визия и силна структура, и вярвам, че това ще доведе до по-нататъшен напредък в посещаемостта, организацията на събитието и търговското развитие. CEV ще бъде партньор на Словакия и ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на волейбола в страната."

"Бих искал също така да благодаря на Марек Ройко за неговия активен принос в развитието на волейбола в европейските и световните структури. Очаквам с нетърпение нашето сътрудничество за ЕвроВолей 2028, както и за Европейското първенство за девойки до 16 години през 2027-а. Словакия прави много за европейския волейбол и ние наистина го оценяваме", завърши президентът на CEV.

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