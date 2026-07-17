Испания и Лас Палмас с историческо домакинство на ЕвроВолей 2028 за жени

Испания и по-точно Лас Палмас бе потвърдена като един от домакините на ЕвроВолей 2028 за жени. Градът ще приеме мачове от груповата фаза на турнира, което е исторически момент за испанския волейбол и съчетава утвърден център на женския волейбол с туризъм.

Испания достигна до 1/8-финалите на ЕвроВолей 2023, където отстъпи на Италия. Съвсем доскоро националният отбор на "Ла фурия роха" игра Европейската лига, където завърши на достойното 6-о място с пет победи от шест мача в основната фаза.

"С това решение ние буквално откриваме нови хоризонти както за европейския, така и за испанския волейбол, тъй като континенталният шампионат в нашия спорт никога не се е провеждал в Испания от създаването си в края на 40-те години на миналия век. Особено подходящо е, че събитието ще се състои в Лас Палмас, като по този начин ще се възползваме от богатата волейболна история на Канарските острови, които са били дом на множество титулувани клубове и представляват ключов център за растежа и развитието на испанския волейбол", заяви президентът на CEV Роко Сикирич.

"Уверен съм, че чрез сътрудничеството на всички замесени страни, ЕвроВолей 2028 ще ни помогне да повишим привлекателността и популярността на женския волейбол не само в Испания, но и в цяла Европа и дори извън нея, като същевременно оставим трайно наследство за бъдещите поколения", добави той.

"ЕвроВолей 2028 за жени в Испания ще бъде историческо събитие за всички наши фенове. Всъщност значението му надхвърля волейбола, тъй като това е най-голямото спортно събитие за жени, което ще се проведе в Испания през следващите четири години", каза с гордост Фелипе Паскуал, президент на Кралската волейболна федерация на Испания. "Единодушната подкрепа от всички държавни администрации показва силната им ангажираност към женския спорт и особено към волейбола, точно когато той достига рекордни нива на участие. Женският национален отбор се радва на невероятен подем и подобни усилия са ключови за представянето и популярността му сред нарастващия брой привърженици."

Като съдомакин, Испания се класира автоматично за ЕвроВолей 2028. Към тях се присъединяват и първите четири отбора от тазгодишната Европейска лига – Швеция, Словения, Унгария и Словакия.

Победителят от шампиона на Стария континент, който ще се проведе по-късно тази година, също ще си осигури участие на ЕвроВолей 2028. Още четири отбора ще се класират от Европейската лига през 2027-а година, присъединявайки се към Испания и останалите три страни домакини, които предстои да бъдат потвърдени. Останалите свободни места ще бъдат за отборите с най-висок ранкинг, които все още не са се класирали, според европейската ранглиста след края на Волейболната Лига на нациите и Европейската лига през 2027-а.

В момента CEV води разговори и с други национални федерации, които проявяват интерес към домакинството, като допълнителна информация ще бъде обявена на по-късен етап.

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