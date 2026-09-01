Ники Митов: Трябва малко да се мисли, като се прави тази програма

Старши треньорът на Хебър Николай Митов говори след равенството на своя тим с Фратрия. Двата тима не успяха да се победят и завършиха 1:1.

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

“Първите 30 минути доминирахме. Трябваше да влезе някое положение. Ако влезе, става друг мачът. Второто полувреме и те имаха положения, и ние имахме. Вкарахме гол, поведохме, но не успяхме да задържим още малко. Имаме и много субективни причини. Отпаднахме и физически. Натрупа се мачът с Лудогорец, играхме в 20:00 часа с тях, пристигнахме в 6 сутринта и днес играем в 20:00. Трябва малко да се мисли, като се прави тази програма. Не е оправдание, имаме субективни причини. Стана добър мач срещу добър отбор. Интересен мач за Б група. Анализираме нещата, гледаме напред и продължаваме.

Трябва да се вкарат тези положения. Работа е. Всичко е друго е оправдание. Трябва да печелим точки, да сме в кюпа гора пък ще видим.

Недоволен съм само от първия ни мач с Берое. Втория и третия мач доста мога да поспоря кой беше по добрия отбор”, заяви Митов.

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