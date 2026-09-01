Хебър си върна опитен бранител

Защитникът Стефан Цонков се завърна в Хебър, съобщиха официално от клуба. За последно 31-годишният футболист беше част от тайландския Муангтонг Юнайтед. Преди това той игра за "гробарите", за които има 6 гола и 4 асистенции в 58 мача.

Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

"Стефан Цонков отново е част от семейството на Хебър! След като вече е носил зелената фланелка, Стефан се завръща там, където е оставил своя отпечатък. Сега е време за нова страница, нови битки и още много незабравими моменти заедно! Радваме се, че отново си у дома, Стефане!", написаха пазарджиклии.

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