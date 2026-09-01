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  3. Стефан Цонков: Представихме се добре, радвам се, че се завърнах

Стефан Цонков: Представихме се добре, радвам се, че се завърнах

  • 1 сеп 2026 | 22:02
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Бранителят на Хебър Стефан Цонков говори след равенството на своя тим с Фратрия. Двата тима не се победиха и завършиха 1:1, като именно защитникът вкара гол за своя тим.

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

“Имахме много ситуации. Искам да благодаря на ръководството и старши треньора. От доста време имахме комуникация и те проявиха търпение. Днес започнах с един приличен резултат. Представихме се добре, имахме доста положения, но и Фратрия също имаше доста хубава ситуации.

Положителна обстановка, приеха ме момчетата, трябва да гледаме позитивно и да продължаваме така. Трябва тези три загуби да са ни като обеца на ухото - не трябва да се забравят, но не трябва и да се връщаме на тях. Първенството е дълго, гледаме следващия мач. Няма място за шикалкаване”, заяви Цонков.

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