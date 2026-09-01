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Турция стана последният 1/4-финалист на Европейското

  • 1 сеп 2026 | 22:10
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Турция стана последният 1/4-финалист на Европейското

Домакините и настоящи шампионки от Турция продължават напред към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за жени. Момичетата на Даниеле Сантарели разгромиха Азербайджан с 3:0 (25:14, 25:16, 25:22) в последния 1/8-финал на турнира, игран тази вечер пред над 8000 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул.

Така туркините попадат в Топ 8 на европейско първенство за 8-и пореден път.

Германия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Белгия
Германия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Белгия

На 1/4-финалите Турция ще излезе срещу Германия, която по-рано днес надделя много трудно над Белгия с 3:2 гейма. Срещата е в четвъртък (3 септември) от 19,00 часа българско време.

От друга страна Азербайджан прави крачка напред, след като на последните два шампионата на Стария континент не успяваше да се класира за елиминациите.

Най-полезна за Турция отново бе звездата Мелиса Варгас с 16 точки (1 блок, 3 аса и 46% ефективност в атака - +12). Зехра Гюнеш и Ханде Баладън приключиха с 12 и 10 точки за победата.

За Азербайджан Полина Рахимова, която изигра последния си мач за националния отбор, стана единствената с двуцифров актив с 12 точки (1 блок, 1 ас и 32% ефективност в атака - +6).

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