Германия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Белгия

Женският национален отбор на Германия ще играе на 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026. Воденият от Джулио Бреголи тим надигра изключително трудно и драматично над Белгия с 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 25:27, 15:8) в среща от 1/8-финалите на шампионата, играна този следобед пред едва около 700 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул (Турция).

Втори съдия на двубоя беше българката Ваня Първанова.

По този начин Бундестимът се класира за 1/4-финалите на европейско първенство за първи път от 2019-а година насам.

Там Германия ще играе с домакините и настоящи шампионки от Турция, които разгромиха Азербайджан с 3:0 гейма в последния 1/8-финал. Мачът ще бъде в четвъртък (3 септември) от 19,00 часа българско време.

Белгия пък за 4-и пореден път отпада на 1/8-финалната фаза на шампионат на Стария континент.

Над всички за Германия бе Леана Гроцер със страхотните 28 точки (3 блока, 1 ас, 49% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +20) за победата. Емилия Веске и Лина Алсмайер добавиха още 14 и 13 точки за успеха.

За белгийките Полин Мартен реализира 23 точки (42% ефективност в атака - +19). Брит Ерботс и Теа Радович се отчетоха със 17 и 16 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: CEV.EU

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