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Елитната група до 15 години: Какво ни очаква в третия кръг?

  • 28 авг 2026 | 09:00
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Третият кръг в Елитната група до 15 години ще предложи осем срещи, които ще се изиграят в неделя, 30 август. Безспорно най-голям интерес предизвиква вечното дерби между ЦСКА и Левски. Двата отбора започнаха сезона с по две победи и ще се изправят един срещу друг в директна битка за първото място.

Двубоят между „червени“ и „сини“ е с начален час 9:00. ЦСКА стартира кампанията с категоричен успех с 8:0 над Черно море, след което надделя трудно с 3:2 при гостуването си на Марица. Левски също е с пълен актив, след като победи ЦСКА 1948 с 4:1 и разгроми Шипка старс 2015 със 7:0. Така двата състава влизат в дербито с по шест точки и общо 22 отбелязани гола.

По същото време Черно море приема Марица. „Моряците“ спечелиха първата си точка след равенство 1:1 при гостуването си на Етър, докато пловдивчани отстъпиха с 2:3 пред ЦСКА в оспорван двубой. Марица има три точки след победата с 3:0 над Шипка старс в първия кръг.

От 9:00 часа е и срещата между Славия и Национал. „Белите“ все още търсят първата си победа, след като завършиха 1:1 с Ботев Пловдив и загубиха с 0:1 от Спартак Варна. Национал започна отлично сезона и записа два поредни успеха – с 2:1 над Етър и с 3:0 над Дунав.

От 9:30 часа Септември приема Ботев Пловдив. Столичани стартираха с победа с 3:1 над Локомотив София, но във втория кръг отстъпиха с 0:2 пред Локомотив Пловдив. „Канарчетата“ са непобедени до момента – равенство 1:1 със Славия и минимален успех с 1:0 над Лудогорец.

По същото време ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Локомотив Пловдив. „Червените“ спечелиха първата си точка след нулево равенство с Локомотив София, докато „смърфовете“ реагираха след поражението от Лудогорец и победиха Септември с 2:0.

От 11:00 часа Шипка старс 2015 приема Локомотив София. Домакините ще търсят първите си точки и първото си попадение през сезона след пораженията от Марица и Левски. „Железничарите“ имат една точка, спечелена при равенството 0:0 с ЦСКА 1948.

Петнадесет минути по-късно Лудогорец ще приеме Спартак Варна. Разградчани започнаха с победа с 3:1 над Локомотив Пловдив, но във втория кръг загубиха с 0:1 от Ботев. Спартак е с пълен актив след успехите с 5:3 над Дунав и с 1:0 над Славия.

Кръгът ще завърши от 16:00 часа с двубоя между Дунав и Етър. Русенци все още нямат спечелена точка след загубите от Спартак и Национал. „Болярите“ взеха първата си точка във втория кръг, когато завършиха 1:1 с Черно море.

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