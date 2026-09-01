Полша без проблеми на 1/4-финал на Европейското

Волейболистките от националния отбор на Полша се класира без проблеми за 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за жени. Воденият от Стефано Лаварини тим би категорично Португалия с 3:0 (25:18, 25:17, 25:23) в мач от 1/8-финалите на първенството, игран снощи пред едва около 600 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул (Турция).

Така "Дружина полска" попадна в Топ 8 на шампионат на Стария континент за 4-и пореден път.

Драма в Истанбул: Нидерландия оцеля срещу Словения пред празни трибуни

На 1/4-финалите Полша ще играе с Нидерландия, която надделя много драматично на 1/8-финалите над Словения с 3:2 гейма. Срещата ще бъде в четвъртък (3 септември) от 16,00 часа българско време.

От друга страна Португалия записа най-доброто си класиране на европейско първенство достигайки до 1/8-финалната фаза.

Най-полезна за Полша стана Магдалена Стисяк със страхотните 22 точки (50% ефективност в атака - +20), а Юлита Пиасецка се отчете с още 11 точки за успеха.

За Португалия Юлия Каваленка (1 блок и 27% ефективност в атака - +8) и резервата Алис Клементе (1 ас, 35% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +7) приключиха с по 10 точки.

Снимки: CEV.EU

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