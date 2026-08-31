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Драма в Истанбул: Нидерландия оцеля срещу Словения пред празни трибуни

  • 31 авг 2026 | 19:57
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Драма в Истанбул: Нидерландия оцеля срещу Словения пред празни трибуни

От 15 000 до едва 258 зрители – толкова различно може да изглежда една и съща зала в Истанбул, когато на терена не е домакинският отбор. Пред почти празни трибуни Нидерландия и Словения изиграха истински волейболен маратон в осминафинален сблъсък от Европейското първенство, а „лалетата“ се пребориха за място на четвъртфиналите след петгеймова драма и 149 минути битка – 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9).

Когато играе Турция, залата се изпълва с около 15 000 фенове, докато двубоят между Нидерландия и Словения беше наблюдаван на живо от само 258 души. Малцината присъстващи обаче станаха свидетели на една от най-големите драми в елиминационната фаза до момента.

„Лалетата“ на два пъти повеждаха в резултата, но Словения и в двата случая намираше сили да се върне в мача. Особено зрелищен беше четвъртият гейм, който продължи цели 42 минути и беше спечелен от словенките с 31:29, за да пратят мача в тайбрек.

В решаващата пета част обаче Нидерландия наложи волята си и със 15:9 сложи точка на двубоя, продължил два часа и 29 минути.

Елес Дамбринк беше лидер за победителките с 24 точки, а Инди Байенс добави 22.

От другата страна цели три словенки преминаха границата от 20 точки – Лорена Лорбер Фийок завърши с 22, Фатумата Сила с 21, а Маша Пуцел с 20.

Така Словения приключи участието си на Европейското първенство, докато Нидерландия ще продължи битката си сред осемте най-добри отбора на континента. Там „лалетата“ ще се изправят срещу България, която по-рано победи Словакия.

НИДЕРЛАНДИЯ - СЛОВЕНИЯ 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9)
НИДЕРЛАНДИЯ: Сара Ван Аален 1, Елес Дамбринк 24, Марит Яспер 8, Лаурен Янсен 12, Инди Байенс 22, Брите Стуут 11 - Естер Яспер-либеро (Брит Бенгертс, Никол Ван Де Восе 2, Мари Тен Бринке)
Старши треньор: ФЕЛИКС КОЗЛОВСКИ
СЛОВЕНИЯ: Ева Мори Павлович 2, Фатумата Сила 21, Маша Пуцел 20, Лорена Лорбер 22, Саша Планиншич 6, Ника Милошич 1 - Зоя Донко-либеро (Жана Годец, Марта Гръбач 3, Жана Ивана Сагадин)
Старши треньор: АЛЕСАНДРО ОРИФИЧЕ.

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