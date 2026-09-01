Горещо време и нулев шанс за дъжд на "Монца"

Според последните прогнози на синоптиците предстоящият уикенд за Гран При на Италия ще премине при изключително благоприятни условия и нулев шанс за дъжд, за разлика от предходния кръг в Нидерландия.

Очаква се и в трите дни живакът в термометрите да достигне 33-4 градуса по Целзий в следобедните часове, когато ще се провеждат и най-важните сесии във Формула 1. Вятърът също не би трябвало да представлява проблем, като той се очаква да бъде най-силен по време на квалификацията в събота.

MONZA É ROSSA ❤️



No sight in Formula 1 is quite like the sea of Tifosi after a @ScuderiaFerrari win at home#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QQQ93SQ6ah — Formula 1 (@F1) August 31, 2026

Тези прогнози са добра новина за отборите, които ще могат да работят спокойно по настройването на своите коли в хода на трите 60-минути тренировки в петък и събота по обяд.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages