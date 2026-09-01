Майк Кена - боецът, който може да обърка плановете на всички на SENSHI 33

Някои бойци влизат на ринга с внимателно изграден план. Други носят със себе си нещо, което не може да бъде записано върху треньорската дъска – непоколебимата увереност, че са родени за големия момент. Майк Кена е боец, който принадлежи към втората група. 29-годишният кикбоксьор живее и се подготвя в Италия, но се състезава под флага на Демократична република Конго. На 5 септември той ще направи своя дебют на арената на SENSHI 33 Grand Prix в резервна битка срещу аржентинеца Пабло Молина. Залогът в този двубой е по-голям, отколкото подсказва определението „резервен“.

При необходимост победителят трябва да бъде готов да влезе в основната схема на турнира до 95 кг и да се изправи срещу някой от претендентите за шампионския пояс. Това означава, че Кена няма право на бавен старт, колебание или пестене на сили. Той трябва да пристигне във Варна подготвен не само да победи Молина, но и да продължи битката си за място сред най-добрите. Ако се съди по думите му, точно такава възможност е чакал.

„Тук съм, за да взема пояса или да дам всичко от себе си в опита към целта“, заявява Кена. На въпроса дали някой в турнира може да го спре, отговорът му е кратък и категоричен: „Не“. От късното начало до професионалния ринг Майк Кена не е от бойците, които слагат ръкавиците още като деца в залата, а признава, че е имал проблемно поведение. Започва да тренира бойни изкуства на 21 години, вдъхновен от двама от най-впечатляващите атлети в тежките категории – Алистър Овърийм и Тайрън Спонг.

Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

За осем години усилена работа той успява да навакса пропуснатото време и да изгради собствена идентичност на ринга. Днес е двукратен шампион на Италия по кикбокс и победител в турнира с 4 участници Nice Fight през 2025 г. Именно този успех остава най-паметният момент в кариерата му до този етап. Професионалната му статистика включва 12 двубоя, 10 победи, само една загуба и една среща без официален резултат. Седем от успехите му са постигнати с нокаут – достатъчно предупреждение за всеки, който реши да застане пред него.

През август 2025 г. Кена побеждава със съдийско решение Ерол Конинг в категория над 95 кг. Два месеца по-късно допуска поражение със съдийско решение срещу утвърдения сръбски боец Раде Опачич. Кена обаче не позволява на загубата да промени посоката му и през януари 2026 г. отново се връща на победния път с успех по точки над Али Бадауи в категория до 95 кг. За него всяка победа има собствена стойност, защото всяка го прави по- добър. В същото време трудните двубои подхранват качеството, което той определя като най-голямото си оръжие – своята психика.

„Менталната ми сила. Винаги вярвам в собствените си възможности“, казва Кена, когато трябва да посочи основното си предимство преди SENSHI 33 Grand Prix. 2 Емоция, дисциплина и тежко ляво кроше Кена описва бойния си стил само с една дума – „емоция“. Зад нея обаче стоят сериозна дисциплина, непримиримост и категорично предпочитание към нокаута пред съдийското решение. Любимият му удар е лявото кроше, а най- опасното му качество на ринга не е чисто техническо. Това е „манталитетът на победител“ – вътрешната убеденост, че може да намери път към успеха дори когато двубоят не върви по предварителния план. Кикбоксът е променил и живота му извън залата. По думите му спортът е отнел лошото поведение и го е научил на благодарност – личното качество, с което се гордее най-много. Когато не тренира, Кена се връща към друга своя страст – футбола. На ринга обаче няма място за игра. Там целта му остава една: да стане шампион.

„Защото е мой ред“, отговаря той на въпроса защо вижда себе си като бъдещ носител на титлата на SENSHI Grand Prix в категория до 95 кг. Първото препятствие се казва Пабло Молина Пътят на Кена към голямата възможност минава през опасен съперник. Срещу него ще застане Пабло Молина – трикратен шампион от Световната купа за аматьори KWU SENSHI на и един от най-перспективните аржентински бойци в тежките категории. Молина притежава турнирния опит и знае как да печели последователни срещи в рамките на кратък период. Кена от своя страна пристига с повече професионални битки и седем нокаута в актива си. Сблъсъкът противопоставя доказан шампион от аматьорската сцена на състезател, който вече е изпитал силата си срещу сериозни имена при професионалистите.

Посланието на Кена към аржентинеца не съдържа заплахи или излишни думи: „Дай най-доброто от себе си“. Това е и единственото, което представителят на ДР Конго очаква от своя съперник. Той самият обещава да направи същото. Кена иска един ден публиката да го помни като човек, който е оставил всичко на ринга. На 5 септември във Варна той ще получи първата възможност да изгради подобно наследство и на арената на SENSHI. Защото за Майк Кена резервната битка не е място в периферията на турнира. Тя е отворена врата към бойната сцена, на която вярва, че принадлежи. А той идва с ясното намерение да премине през нея.

Нокаутьор от Варна е част от основната схема на SENSHI 33 Grand Prix

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