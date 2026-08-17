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Нокаутьор от Варна е част от основната схема на SENSHI 33 Grand Prix

  • 17 авг 2026 | 17:55
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Нокаутьор от Варна е част от основната схема на SENSHI 33 Grand Prix

Бойната карта за SENSHI 33 Grand Prix вече е ясна. На 5 септември Варна ще бъде домакин на битката за SENSHI Grand Prix титлата в категория до 95 кг, в която осем професионални бойци ще премерят сили в елиминационен турнир. Само един от тях ще стигне до върха, а за да вдигне трофея, ще трябва да запише три победи в рамките на една вечер.

Първите четири двубоя ще определят полуфиналистите, които ще се срещнат още същата вечер на полуфинал, а най-добрите двама от тях ще се качат на ринга за трети финален мач по правилника KWU Full Contact.

България ще има свой представител в основната схема – Едуард Алексанян – Mr. Action. Настоящият европейски шампион на SENSHI до 90 кг се качва в по-горна категория и ще атакува още един голям трофей. Алексанян е известен с агресивния си стил и стремежа да приключва срещите преди последния гонг, а първото препятствие пред него във Варна ще бъде Юри Фаркaс от Румъния.

Във втория квалификационен двубой Юри Фернандеш от Португалия ще срещне Александър Бурдужа (Молдова), а победителят ще си осигури място сред последните четирима.

Представителят на Тунис Шариф Бен Мабрук ще премери сили с турчина Емин Йозер, докато последната двойка в основната схема противопоставя Рамон Куирини (Италия) и Али Насир от Германия.

Квалификационните битки на SENSHI 33 Grand Prix:

Юри Фаркас (Румъния) – Едуард Алексанян (България)

Юри Фернандеш (Португалия) – Александру Бурдужа (Молдова)

Шариф Бен Мабрук (Тунис) – Емин Йозер (Турция)

Рамон Куирини (Италия) – Али Насир (Германия)

Grand Prix форматът поставя бойците пред съвсем различно изпитание от стандартния професионален двубой. Победата в първата среща е само началото – четиримата полуфиналисти трябва да бъдат готови да излязат отново на ринга още същата вечер, а бъдещият шампион ще трябва да премине през трима различни съперници по пътя към титлата.

Развръзката може да отвори вратата и за още четирима бойци. Две резервни срещи ще определят състезателите, които ще останат в готовност да се включат в основната схема при необходимост.

Резервни битки:

Майк Кена (ДР Конго) – Пабло Молина (Аржентина)

Агон Белача (Германия) – Дирик Бинендайк (Нигерия)

Специално внимание привлича Пабло Молина. Аржентинецът е трикратен шампион от KWU SENSHI Световната купа за аматьори, като последният му триумф дойде само преди два месеца. През юли той премина през трима съперници в рамките на два дни и за трети път спечели трофея.

На SENSHI 33 Grand Prix Молина вече ще бъде в готовност да направи следващата крачка и ще има възможност за първи път да стъпи на професионалния ринг на SENSHI.

Grand Prix турнирът на SENSHI на 5 септември ще предложи и битка за трето място. Това прави ролята на резервите още по-важна – при контузия или невъзможност някой от основните участници да продължи, те могат да получат шанс за включване в схемата на различен етап от надпреварата. Така пътят към SENSHI Grand Prix титлата до 95 кг остава отворен до последните минути на вечерта.

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