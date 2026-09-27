Български каратисти с отлично представяне в Хърватия

Силно представяне записаха състезателите на Карате клуб „Цанев“ на „Croatia Karate Open 2026“ в Риека. Турнирът е част от квалификационния процес за Европейското първенство през 2027 година, което придаде допълнителна значимост на представянето на състезателите.

Отборът завърши турнира с 4 златни, 2 сребърни медала, 1 бронзов медал и 7 пети места, показвайки силен колективен дух и постоянство във всички категории.

Теодора Цанева спечели две златни отличия. Мат Ромбо завоюва златен и сребърен медал. Никола Михайлов също се окичи със злато. Николай Стефанов и Никола Узунов спечелиха сребърни медали.

До пето място достигнаха Симона Костова, Владимир Захариев, Димитър Бояджиев, Рая Динева, Мартин Доленски, Николай Цанев и Албена Тодорова.

СНИМКИ: Светослав Костов

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