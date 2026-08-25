Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

Кой е Пабло Молина и защо името му привлича внимание преди SENSHI 33 Grand Prix? На 5 септември аржентинецът ще излезе на професионалния ринг на SENSHI в една от двете резервни битки на Grand Prix турнира до 95 кг. Срещу него ще застане Майк Кена от Демократична република Конго, а победата може да се окаже много повече от успех в отделен двубой – резервните бойци ще бъдат в готовност да се включат в основната схема при необходимост.

Зад името на Молина вече стоят три поредни титли от KWU SENSHI Световната купа за аматьори и професионален актив от четири победи без загуба. Но зад статистиката стои и една необикновена история.

Еднопосочен билет до България и само един план – победа Когато Пабло Молина пристига в България за първото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори през 2024 г., той няма достатъчно средства за двупосочен самолетен билет.

Може да си позволи единствено пътуването от Аржентина до България. Планът му е рискован – да спечели турнира и с паричната награда да плати пътуването си обратно към дома. Молина успява. Във финала на категория до 90 кг той побеждава Вукан Роганович и става шампион в първото издание на Световната купа.

Година по-късно предизвикателството отново не е само на ринга. За да се върне в България, аржентинецът трябва да вземе пари назаем, разчитайки, че нов силен резултат ще му позволи да покрие разходите си. И отново печели.

През 2025 г. Молина побеждава Алберт Угринчич във финала до 90 кг и за втори пореден път става шампион на KWU SENSHI Световната купа за аматьори. Три участия. Три титли.

През юли 2026 г. Молина се завръща в България вече като двукратен шампион, но този път преминава в по-тежката категория над 90 кг. Резултатът остава същият.

След три двубоя в рамките на два дни аржентинецът отново достига до върха и печели трета поредна титла от KWU SENSHI Световната купа. Така за три години Пабло Молина участва в три издания на турнира и си тръгва като шампион и от трите.

От шампион при аматьорите до №1 в BoxRec

Успоредно с успехите си на KWU SENSHI Световната купа Молина изгражда и професионалната си кариера. Аржентинецът има 4 победи и нито една загуба на професионалния ринг, както и титли на световен и южноамерикански шампион на WKN. През август 2026 г. името му вече стои на върха на световната ранглиста на BoxRec в категория до 95 кг при професионалните кикбоксьори. След него в подреждането са американецът Майрън Денис и французинът Никола Вамба.

Това превръща участието му на SENSHI 33 в една от любопитните истории на предстоящата галавечер.

Извън ринга Молина е описван от бойците около него като скромен и щедър човек. В битка обаче характерът му е спечелил прякора „La Montaña“ – Скалата.

Пътят му в бойните спортове е свързан и с някои от най-големите имена в историята на кикбокса.

Анди Хуг и Ернесто Хуст са сред бойците, които го вдъхновяват още като дете. Молина израства, гледайки техните срещи и изучавайки стила им, докато прави първите си стъпки в бойните изкуства. На 5 септември една от тези истории ще затвори символичен кръг. Молина ще излезе на ринга на SENSHI, а четирикратният световен K-1 Grand Prix шампион Ернесто Хуст ще бъде във Варна като част от звездния реферски и съдийски състав на организацията.

Следващата спирка – SENSHI 33 Grand Prix

Поканата към Пабло Молина идва след три години, в които той последователно доказва качествата си пред екипа и легендите на SENSHI. Всъщност възможността да направи тази крачка е трябвало да дойде по-рано. Преди година Молина получава покана за участие на професионалната сцена наSENSHI, но претърпяна катастрофа осуетява плановете му. Сега той отново получава своя шанс.

На 5 септември във Варна Пабло Молина ще се изправи срещу Майк Кена в една от двете резервни срещи на SENSHI 33 Grand Prix. Ролята на резервните бойци в турнира е особено важна. Осемте основни участници ще преминат през четвъртфинали, полуфинали и финал, а програмата включва и битка за третото място. При контузия или невъзможност на някой от основните бойци да продължи, резервите могат да получат възможност да влязат в схемата. Така Молина пристига на SENSHI не просто за още една битка.

Преди две години той идва в България с еднопосочен билет и необходимостта да спечели, за да се прибере у дома. Три световни купи по-късно „La Montaña“ се завръща като №1 в ранглистата на BoxRec и с възможност да направи следващата голяма крачка в кариерата си на професионалния ринг на SENSHI.

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