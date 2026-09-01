Швеция удари Чехия и е на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

Женският национален отбор на Швеция продължава напред към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за жени. Момичетата на Лоренцо Мичели удариха Чехия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:21) в среща от 1/8-финалите на турнира, играна снощи пред над 5000 зрители в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно.

По този начин "тре кронур" ще играе на 1/4-финал на европейско първенство едва за втори път в историята си след 2021-а година.

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

На 1/4-финалите Швеция ще спори с олимпийският и световен шампион Италия, който отстрани България с 3:0 гейма на 1/8-финалите. Мачът ще бъде утре (2 септември) от 20,00 часа българско време.

Чехия пък отпада от по-нататъшно участие на шампионата на Стария континент.

Над всички за Швеция отново бе звездата Изабел Хаак с фантастичните 31 точки (58% ефективност в атака - +27). Ханна Хелвиг добави още 10 точки за победата.

За тима на Чехия Моника Бранчушка беше единствената с двуцифров актив, след като завърши с 16 точки (44% ефективност в атака - +14).

Снимки: CEV.EU

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