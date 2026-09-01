Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше специален участник в “Гостът на Sportal.bg”. В студиото той говори първо за успехите на родните състезатели през изминалата година, но бяха засегнати и някои наболели проблеми, свързани с базите за този спорт в България.

“За мен като президент на федерацията е важен целият подем на атлетиката, който започна. Случайно съвпадна и с моето встъпване в длъжност, за което съм още по-щастлив. Не го отдавам на себе си, но много помогна това, че завъртяхме фокуса към атлетите, към подготовката, треньорите, към базите. И желанието ни като ново ръководство да намерим достойно заплащане за атлетите след 20-годишни. Това беше проблемът, където губехме атлетите. Дори още да не сме покрили всички атлети, го има самото желание, обърнахме фокуса към тях. Не на последно място е и включването на Българската федерация по лека атлетика и в социалните мрежи.

Това е едно младо поколение, което ще ни радва дълги години, но трябва да го пазим, да го обгрижваме и да направим така, че да мисли само за спорт. Не трябва да мислят за друго тези деца”, каза Павлов в студиото на Sportal.bg.

Появата на родните атлети в социалните медии и може ли да разфокусира състезателите? “Като едно ново явление може на някой да му се отразява зле, на друг мотивиращо, но и това е работа, която сме си поставили като задача - да направим с нашите атлети 1-2 семинара, да го обучим как да се държат пред камера, защото няма какво да се лъжем - бъдещето е на социалните медии. На стадиона е 90 процента, но после, ако това не се капитализира през социалните мрежи в спонсори, в заплати, във възможност да имат по-добър живот. Трябва да свикват да живеят със социалните мрежи - наистина понякога е уморително да обикаляш от студио в студио. Не е и това основното, но това е пътят да подобрим финансовите им условия. Ако не използваме най-добрите ни атлети в момента, няма как да стигнем до спонсори и да популяризираме атлетиката”, добави той.

“Изключително благодарни сме на Министерството на младежта и спорта. То ни се явява като най-големия спонсор - федерацията живее благодарение на парите, които имат от ММС. Това е основното перо, от което се издържа цялата федерация. Благодарение на него тези деца са обезпечени, могат да ходят на лагери, да тренират. Тук е моментът да благодаря на сегашния министър, че ни одобриха едно дофинансиране в сегашния бюджет, за да можем да покрием тази масовост на балканиади, световни и европейски първенства. Възлагам големи надежди на новото правителство, което е пълно със спортисти, с легенди. Мисля, че ни чакат добри дни като федерация спорт.”

“Божидар е основният локомотив през тази година, но да не забравяме, че през годините е имало много други локомотиви, които са помогнали да се появи Божидар. Велики наши атлети. Всяка година ще има по един локомотив, който ще дърпа, ще популяризира и ще дава възможност да се говори за атлетика. Виждате, че покрай Божидар излизат още много млади деца, поемат този пример и става едно силно поколение. Сигурен съм, че скоро ще имаме няколко силни локомотива, които ще дърпат в една посока. Наистина Божидар е най-постоянният, единственият българин, който е участвал на шест Диамантени лиги. Това не е случвало досега. Прави един уникален сезон това дете.

Божидар може много - както и президентът на Европейската атлетика е казал, мисля, че това е човекът, който може да счупи световния рекорд, ако е здрав. Казал съм му го още като се запознахме. Ако продължи да бъде здраво стъпил на земята, ако запази екипа около себе си о това обкръжение. Той видя, че при един скок под 8 метра и започват лошите коментари. Той трябва да е готов за това, ще има много скокове под 8 метра. Важното е, че завърши здрав. Божидар е едно явление в атлетиката, но да не забравяме и другите. Имаме много атлети, които не трябва да отписваме. Минава се през лоши сезони, но не трябва да ги отписваме. Божидар е това, което е, благодарение на неговия треньор Димитър Карамфилов, приятелката му Райна, семейството, Общината. Там показаха, че работейки в тандем, може да се създадат едни перфектни условия за трениране на европейска атлетика. Искам да го натоваря с големи очаквания за последните две състезания - да завърши сезона здрав и да започне новия от здраво. Той има три пъти по-голямо желание от нас да направи всичко най-добро. Утвърди се в световния елит, виждате, че по всички предавания дават неговите опити, това не е случайно.

Георги Павлов: София е едно от най-мизерните места за трениране на атлетика в България

Голямото завръщане на Александра Начева: “Тя загатна за този медал още зимата с осмото място на Световното в зала. Но нека проследим нейната кариера - тя започна от световна шампионка за девойки, както Виктория Ангелова сега. Но видяхте контузии, проблеми, колко години трябваше да минат, за да се възстанови. А през тези години някой е седял зад нея - семейство, треньор, клуб, федерацията, малко държава. Но най-вече семейството и треньорът. Толкова време да не се откажеш, да продължиш да тренираш - много хора не знаят, но това счупване е сравнимо с това на Ивет Лалова навремето, когато счупи бедрена кост. Тогава никой не вярваше, че и тя ще се върне. При Начева е не по-малко героизъм, много гадна контузия. Но благодарение на всички около нея, тя успя. Поздравявам целия екип за уникалния сезон, който направи. Това е едно младо дете, което се надявам да ни радва дълги години.”

Изпусна ли Габриела Петрова шанса си за европейски медал: “Да, изпусна го. Тя беше дори по-добре подготвена от Алекс. Вървеше много добре, здрава, но това е един момент - фал, вятър и то свършва всичко. Това трябва да покаже на хората колко е трудно в атлетиката, това е един от най-конкурентните спортове в света. Габи през сезона беше супер, дори продължава - онзи ден го показа, като победи европейската шампионка. Тя е уникална жена и с нейния треньор (б.а. Атанас Атанасов) са дали много на българската атлетика. Не трябва да я отписваме за Олимпиадата. Не трябва да отписваме и Тихомир Иванов. Те са преборили много проблеми. Сега може да не са пред камерите, но ние имаме информация какво се случва с тях.”

Европейската и световна шампионка за девойки в тройния скок Виктория Ангелова: “Каубойката е №1. Аз съм президент от една година - дори не познавах това момиче. За първи път я видях на Балканиадата. Това дете е нещо уникално. Говорих и с Георги Помашки - той каза, че такова нещо не му се е случвало в историята. Да започнеш да тренираш през януари и за една година да стане европейска, световна шампионка. Това е едно дете с уникален талант от спортно семейство. Оказа се, че Маги Христова и Митко са я открили за атлетиката. От дълги години тренира с тях и бащата решава да я закара при Георги Помашки. Само адмирации за това дете, но сега тук е моментът на федерацията да и осигури един спокоен живот. Да не мисли за екипировка, възстановяване, как да си купува екипировка. Първата ни работа като навърши 18 години е да и намерим достойна заплата, защото това е пътят. Семейството и треньорът я направиха европейска и световна шампионка. Сега е време и ние да се появим малко”

“В момента сме концентрирани върху 5-10-20 деца, които са на олимпийска подготовка. Но има още 30-40, които заслужават внимание и подкрепа. В момента е по-трудно с тях, тях трябва да задържим в атлетиката. При нас е имало големи отбори при комунизма. Трябва лека-полека да възвърнем голямата атлетика - да имаме големи отбори, с масажисти, доктори, медии, както трябва да ходи един с отбор - с гордо вдигнати глави. Както се случи на Балканиадите да сме в топ 3 на отборите. Децата трябва да трупат опит. Фокусът на федерацията е намиране на пари, големи групи, облечени, спретнати, красиви, натренирани и да представят България”, каза още Георги Павлов.

Цялото интервю в “Гостът на Sportal.bg” с Георги Павлов може да намерите във видеото.

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Gettyimages