Георги Павлов: София е едно от най-мизерните места за трениране на атлетика в България

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов призна, че София е едно от най-мизерните места за трениране на атлетика в България. Той направи това откровение в “Гостът на Sportal.bg”, където освен за успехите, говори и за проблемите на родната атлетика.

“Ще загатна и нещо голямо, което предстои през октомври - ще направим една голяма пресконференция, на която ще представим инфраструктурата в атлетиката. Ще покажем карта на българската атлетика в цялата страна. Обиколили сме цялата страна, всички 136 клуба, заснели сме при какви условия тренират - къде добри, къде средни, къде по-лоши, къде мизерни. За съжаление ще ви издам, че София е едно от най-мизерните места за трениране на атлетика, което е срамно. Столица на България, столица на една европейска държава. Срамота е. В комунизма имаше условия - писта за лека атлетика имаше на “Народна армия”, което вече е само футболен стадион. Имаше писти на “Васил Левски”, на “Славия”, на “Локомотив”, “Академик”, “Септември”, НСА. А в момента да няма една писта, на която да може да се тренира 24 часа 7 дни в седмицата 365 дни в годината. В момента има две писти в София - на “Васил Левски” след 35 години поне заляха пистата, благодарение на държавата и преместиха старта на 110 м/пр. Но на другия ден дойде Iron Maiden, сложиха кебапчета, Левски, ЦСКА.

Другото е на НСА, които са в процес на реновиране на пистата. Плаща се такса, което е най-нормално, защото си е тяхна. Те си я ползват да ученици, студенти, не е предвидена за българските атлети. Половината ни календар от години минава там, благодарение на доброто партньорско с ректорството. Съвсем скоро ще останем и без зимна зала. Трагично е положението”, каза Павлов в “Гостът на Sportal.bg”.

Ще има ли София нов дом на атлетиката по време на неговия мандат?

“Това е нещо много трудно да се случи, но няма да се уморя да го гоня и да го правя. В момента оглеждам много терени, обикалям по областни управители, министри, кметове, включително и частни терени. Готвя някои работи, но ще трябва доста време. Защото преди да отидем при някого и да искаме пари, трябва да сме подготвени. Трябва да се намери теренът, с адвокати да се види правната форма, в която да го поискаме този терен. Трябва да се направи идеен проект, да се направи някакви визуализация. Това са едни работи, които струват време и пари. Тези средства ще ги осигуря аз като лични - да намеря нещо и да се изпроектира, да се стигне до една сума. За да може като се стигне до премиер, президент или частен инвеститор, да му кажеш: това е теренът, това е картинката, толкова ще струва. Това е нещо, което ми е мечта, но трябва да е приоритет и на държавата”, каза още Павлов.

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Снимки: Владимир Иванов