Дан Хукър е готов да посрещне Усман Нурмагомедов в UFC

Дан Хукър не за първи път посреща шампиони от други организации в октагона на UFC.

Хукър беше опонентът в дебюта на бившия шампион на „Белатор“ Майкъл Чандлър през 2021 г., но битката не завърши в негова полза. Сега му предстои сблъсък с бившия шампион на KSW в две категории Салахдин Парнас в главния двубой на UFC Fight Night 287 тази събота в „Акор Арена“ в Париж.

На фона на слуховете, че шампионът на PFL в лека категория Усман Нурмагомедов (22-0) може да се присъедини към UFC, Хукър е готов да вдигне ръка и за този двубой.

„Ситуацията е същата като когато се бих с Чандлър. Същото е и с този пич Парнас“, заяви Хукър пред „Събмишън Рейдио“. „Ще бъде същото и с Усман. Никой друг няма да приеме битката... Мислите ли, че Илия Топурия ще поеме риска да се бие с неранкиран боец извън UFC? Никой друг не иска да поема този риск. По същата причина аз бях човекът, който се изправи срещу Чандлър. По същата причина ми плащат, за да се бия с Парнас – защото никой от другите момчета в дивизията не иска да рискува всичко. Затова се обаждат на Дан Хукър, предлагат му малко пари за опасността и той посреща тези момчета в голямата лига.“

Дан Хукър преди UFC Париж: Аз играя с висок риск

На Хукър му допада позицията да провали нечий дебют, а в случая с Нурмагомедов това би имало още по-голямо значение.

„Това би било вълнуващото за мен в тази битка – ще получиш още един шанс да влезеш там и да се изправиш срещу едно наследство“, каза Хукър. „Да отидеш в родния град на някого и да съсипеш дебюта му – това ми носи едно приятно, топло чувство.“

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