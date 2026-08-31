Дан Хукър преди UFC Париж: Аз играя с висок риск

Дан Хукър не е от бойците, които отказват мачове, дори и никога да не е чувал за предлагания му опонент.

След като информира UFC, че е готов да се завърне в октагона още през септември, той получава обаждане с въпрос дали би искал да посрещне високооценения дебютант Саладин Парнас. Парнас е бивш шампион в две категории на полската организация KSW и впечатли под светлините на прожекторите, когато нокаутира Кенет Крос в главната карта на галавечерта между Ронда Раузи и Джина Карано през май.

Но истината е, че когато от UFC питат Хукър за двубоя, той няма проблем да каже „да“, като същевременно признава, че до този момент никога не е чувал за Парнас.

„Никога не бях чувал за него“, заяви Хукър пред mmafighting.com. „Но след това разбираш, че е доста голямо име на европейската сцена. Очевидно знам за KSW, това е огромно шоу в Европа. Те разпродават стадиони. Но нямах представа кой е той. Мениджърът ми каза колко пари ми предлагат, за да се бия с него, и сигурно си мислят, че това хлапе е голяма работа“, добави той.

На Хукър не му отнема много време, за да разбере какъв е залогът в този мач. Парнас е голямо попълнение за ЮФС като свободен агент, а първият му двубой оглавява завръщането на организацията в Париж, където той е огромна местна звезда.

Нищо от това не обижда ветерана в лека категория, защото Хукър знае, че винаги е готов за голям мач, особено когато UFC са склонни да му платят толкова, колкото ще спечели в събота вечер.

„Когато ти предложат двойно повече, отколкото би получил за Джъстин Гейджи – да кажем, че щях да се бия с Джъстин Гейджи за половината от тази сума“, разкри Хукър. „Трябва да платиш, за да играеш. Искате суперзвезда, а аз съм единственият достатъчно глупав, за да се бия с хлапето. Никой друг не играе играта като мен. Аз играя с висок риск. В крайна сметка аз съм боец за пари. Тук съм за най-голямата награда, а това е най-голямата награда, която се предлага в света. Ще бъда там с всичките си оръжия.“

Хукър влиза в битката след две поредни загуби от Арман Царукян и Беноа Сен Дени. И макар и двамата опоненти да са в топ 10, това не прави поражението по-леко.

Преди да приеме нови двубои, Хукър първо е трябвало да признае какво се е объркало в тези две загуби и да поправи проблема, преди да планира завръщането си.

„След няколко тежки загуби трябва да бъдеш напълно честен със себе си за това какво се е объркало и къде грешиш“, каза Хукър. „Тези неща бяха идентифицирани. Когато нямах уреден мач, не влагах в залата часовете, които бях влагал през последното десетилетие. Така че това направихме.“

Хукър започва работа с нов треньор по силова и кондиционна подготовка, а също така е трябвало да бъде брутално честен с останалите си треньори, признавайки, че се е отпускал между битките.

Това е било трудно за преглъщане, но Хукър вече знае, че е трябвало да направи тези необходими промени, ако иска отново да се върне към победите.

„Бях на изцяло нова силова и кондиционна програма в „Сити Кикбоксинг“ и просто работех здраво“, каза Хукър. „Когато приех мач, вярвам, че за това време щях да получа предложение от ЮФС, но не можеш просто да седнеш с треньорите си и да кажеш: „Тренирах само в подготвителните лагери, а когато светлините и камерите не бяха включени, не съм полагал усилия“, и след това веднага да скочиш в нов лагер.“

„Така че, да, нямаше светлини и камери. Просто тичах по хълмове, спринтирах на пистата и вдигах тежести, така че когато уведомих UFC, че съм готов за септември, бях във форма и в добро физическо състояние, за да приема двубой.“

Хукър знае, че влиза във вражеска територия за битката си с Парнас в събота, но всъщност се наслаждава на шанса да развали партито.

След като се е бил близо до дома си няколко пъти в кариерата си, Хукър осъзнава, че предпочита да бъде гост в такива ситуации. На ЮФС Париж Хукър няма търпение да чуе рева на тълпата, когато Парнас излезе, а след това и последвалата тишина от присъстващите, след като видят как техният местен любимец е унищожен в дебюта си.

„Това е толкова забавно!“, каза Хукър. „Мисълта за този момент предизвиква топло чувство в сърцето ми. Всички харчат трудно спечелените си пари за билет, а аз просто ще го съсипя. Ще разваля партито. Това хлапе е тук, за да докаже, че принадлежи към топ 10, да докаже, че е в битка за титлата и че ще се бори за пояса, а това ще бъде последният път, в който чувате за него.“

„В крайна сметка той няма да ме мине. Това ще бъде първият и последен път, в който това хлапе оглавява събитие на UFC.“

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