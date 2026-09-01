Майк Пери с първи коментар след контузията в рамото

Майк Пери не навлезе в конкретика, но направи първото си изявление след катастрофалната за него бойна седмица.

Пери оглави събитието „Дуел Арена 1“ в родния си град Орландо миналата събота, но претърпя загуба с техничекси нокаут в първия рунд от Брандън Дженкинс, който прие мача с кратко предизвестие. Преди финала на срещата рамото на Пери излезе от ставата си след размяна на удари в ъгъла, от което Дженкинс се възползва максимално.

Майк Пери извади рамото си и загуби с ТКО

В понеделник американецът наруши мълчанието си в социалната мрежа „Туитър“.

„Здравето е богатство“, заяви Пери. „ММА начинът на живот се грижи за тялото, ума и духа. Залата помага в процеса на изграждане на сила, но сила е нужна и в други области на живота и трябва да се упражнява навсякъде, където отидем. Организация, постоянство, повече възстановяване и разтягане. Ще използвам наученото в бъдещите си начинания. Има за какво още да се работи, има още работа за вършене.“

Първоначално Пери трябваше да се изправи срещу Дилън Данис на галата, но Данис се оттегли два дни преди двубоя.

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